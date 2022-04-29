Потери россии в Украине сегодня — 29 апреля 2022 — выросли. Соответствующая статистика официально от ВСУ доступна для ознакомления онлайн. Смотреть, сколько русских солдат погибло в Украине с начала войны, а также сколько техники оккупантов уничтожено

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Потери россии в Украине сегодня: статистика от ВСУ на 29 апреля 2022 года официально

По информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, опубликованной на официальной странице в Facebook, общие боевые потери противника с 24 февраля по 29 апреля 2022 ориентировочно составили:

личного состава – около 23 000 (+200) человек ликвидировано;

танков ‒ 986 (+16) ед;

боевых бронированных машин – 2 418 (+29) ед;

артиллерийских систем – 435 (+4) ед;

РСЗО ‒ 151 (+0) ед;

средства ПВО – 73 (+1) ед;

самолетов – 189 (+2) ед;

вертолетов – 155 (+0) ед;

автомобильной техники – 1 695 (+7) ед;

корабли /катера ‒ 8 (+0) ед;

цистерн из ГСМ ‒ 76 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 229 (+14);

Специальная техника – 31 (+0);

Пусковые установки ОТРК/ТРК ‒ 4 (+0).

Сообщается также, что наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Изюмском направлении.

Напомним, 28 апреля ВСУ уничтожили вражеский ЗРК «Стрела-10» на острове Змеиный, а 25 апреля стало известно, что украинская ПВО сбила российский самолет Су-34.