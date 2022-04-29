В Украине создали сайт, на котором россияне могут «арендовать» жилье в горячих точках

Креативное агентство Bickerstaff.734 создало «туристический сайт» для россиян, которым сейчас недоступны Booking и Airbnb. Таким образом, украинцы решили позаботиться о «несчастных» соседях, которые теперь ограничены в тревеле.

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Теперь россияне могут «арендовать» жилье с «видом из окна» в разрушенном Мариуполе, Харькове, Буче или Гостомеле.

Сайт оформлен в дизайне Airbnb на русском языке. Фильтры там выбрать не удастся, но предложений «на аренду» больше, чем достаточно. При попытке забронировать квартиру сайт перебросит в чат-бот Telegram, где собрана вся правда о войне в Украине.