В Киеве от ракетного обстрела погибла журналистка Радио Свобода Вера Гирич

К сожалению, в результате ракетного удара, который российские орки нанесли вечером 28 апреля по Киеву, погибла журналистка «Радио Свобода» Вера Гирич

Об этом сообщил коллега Александр Демченко. Российская ракета попала прямо в ее дом. Ее тело нашли сегодня под завалами дома в Шевченковском районе столицы.

Коллеги еще узнали ее машину, которая до сих пор стоит у дома с выбитыми окнами взрывной волны.

– Это маленькая машинка Веры Гирич – моей коллеги из Радио Свобода. На ней пару лет назад она возила нас в Немешаево, рассказывать как искать информацию на оккупированных территориях. Теперь Веры больше нет. Точная русская ракета попала в ее дом, Вера пролежала там всю ночь, а нашли ее только с утра. Я лично не злой и не хочу плакать, потому что это должно было бы повторяться каждый день. Я просто не знаю как рассказать, какого замечательного человека больше нет, – написал коллега погибшего.

С ее страницы в Facebook видно, что, кроме Радио Свобода, Вера раньше работала в ТСН. Коллеги выражают соболезнования, пишут много добрых слов в соцсетях и не могут поверить, что Веры больше нет. «Светлая память светлому человеку. А орки пусть сдохнут бесславно», «Когда мы переписывались в марте, она говорила, что в Дрогобыче, но собирается возвращаться. Вера, как так(((», «Вера… такой хороший и светлый человек….», «Я еще и успел все это отснять и потом узнать, что рядом Ира Андросова ходит и пытается найти Веру», «Нет слов, одни слезы и злоба».

В комментариях пишут, что у нее остались сын и родители.

Также из социальных сетей известно, что ее родители пережили российскую оккупацию. Вера постила фото «новой маминой кухни» и счастливые фото вместе с родителями и котом.

Не верится, что так может быть… Родители пережили оккупацию, а дочка умерла от ракеты орков. Наши соболезнования родным и близким Веры Гирич.

Фото — Facebook

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