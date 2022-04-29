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Приватбанк перевез свои дата-центры в Европу. Что это значит для клиентов?

Приватбанк перевез свои дата-центры в Европу

Государственный ПриватБанк перенес свой дата-центр в Европу. Об этом в ходе дискуссии Центра экономической стратегии рассказал член наблюдательного совета банка Роман Сульжик.

Такое решение ПриватБанк принял из соображений безопасности. Банк опасался угрозы физического уничтожения дата-центров банка в Киеве и в Днепре.

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Как оказалось, над переносом данных своих клиентов на территорию Евросоюза ПриватБанк работал последние 45 дней. Именно с этим были связаны перебои в работе сервисов банка в последние недели. Информацию о переносе своего дата-центра в Европу ПриватБанк публично не разглашал тоже из соображений безопасности.

«Сейчас Приват полностью работает из Европы. Теперь банки не зависят от критической инфраструктуры внутри страны», – сказал член наблюдательного совета.

Роман Сульжик напомнил, что в начале марта НБУ разрешил банкам содержать клиентские данные за пределами страны.

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