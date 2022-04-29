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Маникюр на апрель 2022: идеи дизайна в фото

Маникюр на апрель 2022 года: идеи дизайна в фото

В такое сложное время для страны, когда Россия напала на Украину, очень сложно помнить о себе и позволять себе приятные мелочи, которые приносили радость в мирное время. Однако, если ты находишься в безопасности и хочешь добавить себе положительное настроение, один из проверенных способов – сделать новый маникюр. Новый канал подготовил тебе идеи для маникюра на апрель.

Маникюр на апрель 2022: 

 

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Публикация от Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

 

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Публикация от Hey, Nice Nails! (@heynicenails)

 

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Публикация от نادیا لویمی/مدرس ناخن (@nailartist.nadia)

 

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Публикация от نادیا لویمی/مدرس ناخن (@nailartist.nadia)

 

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Публикация от NAILS DESIGNER ????️#nail (@matuszewsk.a)

 

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Публикация от IndigoDesigner Marta Szołtysik (@marcipazur)

 

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Публикация от IndigoDesigner Marta Szołtysik (@marcipazur)

 

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Публикация от NAILSMADE ???????? by Vi Kuznetsova (@nailsmade)

 

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Публикация от •manicure•pedicure•free drinks (@nails.and.cocktails)

 

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Публикация от Манікюр | Педикюр | Київ (@fynonails)

 

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Публикация от Bunny nail cafe (@bunny.nailcafe)

 

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Публикация от Bunny nail cafe (@bunny.nailcafe)

 

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Публикация от МАНИКЮР ???? ПЕДИКЮР ???? КИЕВ (@taka_nail_studio)

Фото iStock

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