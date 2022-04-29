Алекс Якутов – о родном Мариуполе: «Ради забавы кадыровцы расстреливают дома из гранатометов»

Шеф и эксперт реалити Нового канала «На ножах» рассказал, в каком состоянии жилье его родных

За несколько дней до полномасштабного вторжения россиян в Украину Алекс Якутов побывал в родном Мариуполе. Город жил, развивался и готовился к весне. Пока путин не решил его «спасать». В марте связь с родными Алекса Якутова исчезла. Начались страшные дни ожидания и попытки вытащить близких из ада. К счастью, они смогли вырваться и попасть в более безопасную часть Украины целыми и невредимыми. И до сих пор мечтают вернуться в цветущий город на берегу моря, но возвращаться уже некуда.

– Квартира моего брата выгорела дотла. Вот этот дом на фото с разваленным пролетом – его. У него двое детей. Самой маленькой – полгода. Возвращаться им некуда, – рассказывает Новому каналу Алекс. – Соседний дом – моей бабушки. Я там провел лучшие мгновения детства, и у меня очень теплые воспоминания, связанные с ней и этим домом. Там во дворе я бегал, а бабушка из окна звала меня обедать, и весь двор это слышал. Окна квартиры выходили на обе стороны, и с одной было видно школу, где я учился. Школы, к сожалению, уже тоже нет. На бабушкин дом сбрасывали бомбы, на видео с дрона мы увидели, что крыша местами полностью разрушена. Еще нашли видео, где кадыровцы расстреливают его из гранатометов. Просто так, ради забавы.

Паска с пряностями из минимума продуктов от Алекса Якутова

Неизвестна судьба дома мамы Алекса.

– Что с маминой квартирой – можно только догадываться. Во дворе базировался полк «Азов», который сейчас героически сдерживает нашествие россиян. С первых дней базу беспощадно бомбили. Домов рядом практически не осталось. Возвращаться, разумеется, некуда, – говорит Шеф. – Но больше всего жаль, что россияне украли теплые воспоминания, связанные с городом. Они словно умышленно уничтожают Мариуполь так, чтобы мы забыли, откуда и кто мы. Что в бабушкиной, что в маминой квартирах хранилось много ценного для нас – фото, памятные вещи. Этого нет. Дома можно отстроить, школу – тоже возвести новую, но жизнь людей до 24 февраля не восстановить. Россияне уничтожили судьбу каждого мариупольца, все что-то потеряли – воспоминания, жилье, родных, жизнь.

Салат из листьев одуванчиков и молодой крапивы от Алекса Якутова

Сейчас Шеф понимает, что его близким очень повезло вырваться из города.

– Дома моих родных расположены на левом берегу Мариуполя, которому сильно досталось уже с первых дней. Во дворах шли ожесточенные танковые бои. В городе нет живого места. Это все и видят на регулярно выходящих видео. Пока держится только «Азовсталь». Все знакомые, которые эвакуировались с левого берега, говорили, что с правого еще можно было кое-как уехать. Там открывались какие-то коридоры, и люди все-таки вырывались, – делится Шеф. – Жители левого берега, которые добрались до подконтрольных Украине территорий, прорывались только чудом. Их точно вели какие-то высшие силы. Ведь им нужно было проехать практически весь город, мимо «Азовстали», которую постоянно обстреливают. Большинство не доехали, были расстреляны прямо в машинах. Поэтому многие мариупольцы, спасая свои жизни, уехали в Россию. Потому что по пути туда россияне, по крайней мере, не уничтожали колонны.