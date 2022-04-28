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В Польше напечатали 88 тысяч книг на украинском языке для детей

В Польше напечатали 88 тысяч книг на украинском языке для детей

Польский благотворительный фонд Fundacja Powszechnego Czytania опубликовал 88 тысяч книг на украинском языке. Об этом сообщает Chytomo.

За это дело фонд взялся специально, чтобы обеспечить украинских детей-переселенцев литературой на родном языке. Благодаря такой инициативе дети смогут продолжить читать на украинском.

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За 2 месяца было напечатано 88 тысяч книг, еще 28 тысяч находятся в процессе печати. Все книги собираются передать в польские дома ребенка, детские сады, школы, библиотеки и вокзалы, куда приезжают украинские семьи. Для распространения книг используют хэштег #BooksGiveRefuge.

Чтобы обеспечить каждого ребенка-переселенца в Польше книгой, понадобится 1 миллион долларов. Поэтому благотворительный фонд Fundacja Powszechnego Czytania открыт для пожертвований.

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