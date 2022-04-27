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Проходи опрос телезрителя, чтобы мы могли оставаться на связи

Проходь опитування телеглядача, щоб ми могли залишатися на зв’язку

Для нас очень важно оставаться на связи с нашими зрителями! Будем благодарны, если Вы поможете нам и ответите на несколько вопросов.

Опрос займет не более 10 минут. Ответы помогут нам лучше понять ваши запросы к украинскому телевидению.

ПРОЙТИ ОПРОС

Опрос абсолютно анонимный, ответы мы будем использовать только в с обобщенном виде.

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