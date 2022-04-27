Леся Никитюк – о горе Андрея Беднякова

Ведущая Нового канала рассказала, как поддержала коллегу, мать которого умерла в Мариуполе

Леся Никитюк дружит с Андреем Бедняковым давно — вместе они вели тревел-шоу «Орел и Решка» и прошли через множество непростых ситуаций. Не прекратили ведущие Нового канала общаться и после начала полномасштабной войны, развязанной россией против Украины. Леся поддерживала коллегу, пока его родные находились в Мариуполе, вместе ведущие продолжают делать все возможное для приближения победы Украины.

– Мы с Андреем постоянно общались. В принципе, всегда на связи и с ним, и с Настей (Анастасия Короткая – жена Андрея Беднякова, – прим. ред.). Продолжили общаться и во время войны. Насколько мне известно, до начала боевых действий Андрей был за границей, потому что уехал снимать программу, и он очень переживал за семью. Одно дело, когда мы хотя бы здесь, на месте, в 200-300 км от родных. А когда человек где-то за океаном – это очень страшно, – рассказала Леся в интервью Славе Демину. — Через некоторое время он обратился ко мне: «Ты там уже поняла, что и как, как работает волонтерка, кому что надо. Какая немедленная потребность?» Я сказала, что ребятам нужны серьезные средства связи, понадобится еще более 10 тысяч долларов. И он их дал. Это лишь небольшая часть того, как Андрей помогает.

«Сейчас мы ее убьем, и не будет проблемы»: Леся Никитюк поделилась ужасающими историями переселенцев из горячих точек

«Смех – это наше биологическое оружие»: Леся Никитюк выпустила песню о российском военном корабле

К сожалению, мама Беднякова не пережила российского вторжения и умерла в начале апреля.

— Я очень переживала за его семью и вообще всех жителей Мариуполя — это в голове не укладывается, не знаю, как пережить… Мы просто молились. Я знала, что его мама находится в непростом состоянии. Когда Андрей опубликовал пост, что она умерла, трудно было даже написать ему, — добавила Никитюк. – Потому что сложно подобрать слова. Но писать в такие моменты нужно. Буквально через несколько часов все-таки нашла правильные слова, насколько это возможно.