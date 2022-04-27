Популярный смартфон iPhone в россии превращается в «кирпич». Именно так Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сформулировал, что многие приложения в россии перестают работать.

Приложение «Повітряна тривога» обновилось: как установить обновления и в чем они заключаются

Ранее компании Apple закрыла официальные магазины и сервисные центры на территории россии, а теперь из App Store начали удалять популярные приложения российских компаний. Речь идет о приложениях, которые попали под санкции: клиент-банки, навигация, заказ такси, еды и т.д. Также уже установленные приложения на iPhone россиян не подлежат обновлениям и перестают работать.

Некоторые россияне пытаются менять страну с россии на другую, но это не помогает. Apple активно борется с взломом своих девайсов и блокирует аккаунты пользователей. Вскоре iPhone в россии будет менее полезен, чем кирпич.