московский суд оштрафовал ТікТок и Мета за «гей-пропаганду»

Тем временем в россии продолжают враждовать с социальными сетями. В этот раз московский суд оштрафовал TikTok и Meta. А причиной назвали «гей-пропаганду». Об этом сообщает The Economic TImes.

Сумма штрафа за гей-пропаганду для TikTok составляет 2 миллиона рублей. А вот саму компанию, владеющую соцсетью, признали виновной в административном правонарушении за неудаление «запрещенного контента», а именно ЛГБТК-роликов.

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За гей-пропаганду досталось и компании Meta. Сумма штрафа для них составляет 4 миллиона рублей. Причина та же – неудаление сообщений с «гей-пропагандой».

Если вам интересно, на каком основании были приняты такие решения, то рассказываем. В россии с 2013 года существует закон, запрещающий «пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних».