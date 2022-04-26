Сергей Лавров о договоре с Украиной

Министр иностранных дел россии Сергей Лавров намекнул на то, как и чем закончится война россии против Украины. В прямом эфире русского пропагандистского «Первого телеканала» он заявил, что россия готова закончить войну подписанием контракта, но со своими условиями.

«Как в любой ситуации, когда применяются вооруженные силы, конечно, все закончится договором, но параметры этого договора будут определены той стадией военных действий, во время которой этот договор станет реальностью», — сказал Лавров.

Cейчас смотрят

Британия поддерживает право Украины атаковать в ответ территорию россии

Также он добавил, что во время очного раунда переговоров в Стамбуле 29 марта Россия положительно отреагировала на предложения Украины, касающиеся важных для россии вопросов. В частности, речь идет о внеблоковом статусе Украины. Но, как утверждает Лавров, после вмешательства США и Великобритании украинская делегация вроде бы меняла формулировку своих предложений.

«В стамбульском документе было сказано, что «в Украине не будет никаких военных баз иностранных и не будут проводить учения с участием иностранных вооруженных сил, кроме как с согласия всех стран-гарантов этого договора, включая Россию» – было написано прямо. В том варианте, который они нам дали по нашей положительной реакции, значилось: «никаких учений, кроме как с согласия большинства стран-гарантов». Разница есть? Об этом и речь. Вот так они поступили и по ряду других предложений, которые они внесли в Стамбул», – отметил Лавров.