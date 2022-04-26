Чернобыльская катастрофа: в годовщину аварии на Чернобыле коротко о том, что происходило

Сегодня, 26 апреля, в Украине отмечают 36-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, которая всколыхнула весь мир. Это событие называют одной из величайших трагедий ХХ века, ведь оно повлияло на жизнь не только Украинцев, но и людей во всем мире. Последствия радиационного воздействия ощутимы и по сей день. О том, что нужно знать и помнить об аварии на Чернобыльской АЭС, продолжаем рассказ в материале.

Чернобыльская катастрофа: как все было

26 апреля 1986 года в городе Припять в Киевской области произошла авария на Чернобыльской АЭС. В 01:23 ночи произошло два взрыва на четвертом энергоблоке атомной радиостанции. Из-за этого энергоблок был частично разрушен, загорелся пожар. Огромное количество радиоактивных веществ было выброшено в атмосферу. Сила взрыва приравнивалась к 500 бомбам — когда-то были сброшены на Хиросиму.

На ликвидацию катастрофы были брошены сотни пожарных и работников аварийных служб. Пожар пытались погасить несколько дней подряд, в течение всего того времени в атмосферу поступало все большее радиации. Полностью ликвидировать пожар удалось только 10 мая.

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Авария на Чернобыльской АЭС: последствия для людей и мира

В результате Чернобыльской катастрофы более 100 тысяч жителей ближайших населенных пунктов были эвакуированы, но только на второй день. Советские власти пытались скрыть информацию об аварии и ее последствиях. Город Припять и окрестные села стали непригодными для жизни. Из-за высокого уровня радиационного фона многие ликвидаторы Чернобыльской катастрофы, работники АЭС и жители района скончались от лучевой болезни. В общей сложности по приблизительным расчетам число умерших от аварии на ЧАЭС достигает 4000 человек. Последствия Чернобыльской катастрофы ощутимы до сих пор, увеличилось число онкобольных пациентов.

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Чернобыльская АЭС сегодня

После аварии в 1986 году над четвертым энергоблоком ЧАЭС было построено «Укрытие» более известное, как «Саркофаг». Несколько десятилетий оно служило защитой от радиоактивных веществ. Когда «Укрытие» начало разрушаться, в период с 2012 по 2019 год была построена «Новая защитная оболочка» в форме арки. Город Припять и близлежащие населенные пункты по-прежнему оставляют непригодными для жизни.

Во время полномасштабной войны россии против Украины тема Чернобыльской трагедии приобрела новую актуальность. Ведь российские войска вторглись на территорию Чернобыльской АЭС, удерживали персонал станции в заложниках в течение недель и вели там военные действия, которые уже назвали ядерным терроризмом.

«Даже спустя столько лет мы наблюдаем, что методы СССР, взятые Россией, продолжают представлять угрозу для всех вокруг. Иначе невозможно объяснить причины, по которым российские войска хоронили боеприпасы и миновали территорию вокруг Чернобыльской АЭС», — заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.