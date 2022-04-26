Британия отменила пошлины и квоты для Украины

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Великобритания упразднила все пошлины и квоты на украинские товары. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.
После такого решения Великобритании все пошлины на импортируемые из Украины товары будут равны нулю, а все квоты будут отменены, согласно соглашению о свободной торговле.
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«Снятие пошлин на ключевые украинские экспортные товары, включая ячмень, мед, консервированные помидоры и птицу, поможет украинскому бизнесу и производителям, когда они в этом больше нуждаются», – говорится в сообщении.
Также Великобритания запретила экспорт товаров и технологий, которые россия могла бы использовать для «подавления героического народа Украины».