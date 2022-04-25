Комендантский час в Киеве 25 апреля 2022

После Пасхи в Киеве меняют комендантский час, который действовал до праздника. Об этом сообщают в КГГА.

С 25 апреля комендантский час в Киеве и области будет действовать с 22:00 до 5:00. В этот временной промежуток на улице можно находиться и передвигаться по городу только при наличии специального пропуска. Исключение – переход к укрытию во время активной воздушной тревоги.

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«Пропуск выдаются только для транспорта. Передвигаться пешком в комендантский час – строго запрещено», – напомнили в КГГА.