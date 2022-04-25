Маникюр на апрель 2022 года: идеи дизайна в фото

Чернобыльская катастрофа: в годовщину аварии на Чернобыле коротко о том, что происходил
В такое сложное время для страны, когда Россия напала на Украину, очень сложно помнить о себе и позволять себе приятные мелочи, которые приносили радость в мирное время. Однако, если ты находишься в безопасности и хочешь добавить себе положительное настроение, один из проверенных способов – сделать новый маникюр. Новый канал подготовил тебе идеи для маникюра на апрель.
Маникюр на апрель 2022:
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