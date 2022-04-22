Изменение климата: какие последствия глобального потепления?

В своем интервью ко Дню Земли 2022 года австралийскому порталу 9news Марк Хоуден, директор Института решения проблем климата, энергетики и катастроф Австралийского национального рассказал, какие изменения австралийцы и весь мир могут ожидать в течение ближайших 10 лет.

Первое — это повышение цен на продукты питания, конкуренция за воду на фоне дефицита и более распространенные наводнения, пожары и жара, поскольку климат в мире прогреется на 1°C до 2°C.

Марк Хоуден сказал, что на данный момент повышение температуры на 1,5 ° C «очень вероятным» до 2030-х годов.

Это подтверждается последним докладом Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), в котором указано, что изменение климата широко распространено, быстро и усиливается во всем мире.

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«Там будут системные последствия по всей Австралии, почти в каждом аспекте австралийской жизни», — сказал профессор Хауден, объяснив, что дефицит воды и пищи — это лишь два последствия, которые будут ощутимы.

«Мы уже наблюдали снижение рентабельности в среднем на 20 процентов в сельском хозяйстве из-за изменения климата. Это, вероятно, будет продолжаться. Аналогично с водой мы уже заметили очень значительное сокращение речных потоков на юго-востоке и юго-западе страны, и это, вероятно, будет продолжаться, усиливая конкуренцию за воду».

Экосистемы подвергаются наибольшему риску.

Ученый-климатолог и выдающийся профессор биологии в Университете Маккуори Лесли Хьюз поддерживает позицию профессора Хаудена и говорит, что на данный момент в Австралии нет экосистемы, на которую не повлияло бы изменение климата.

Из 19 австралийских экосистем, проанализированных в исследовании 2021 года, все рушились «на определенной части своего ареала».

Профессор Хьюз сказал, что экосистемы больше подвержены риску: