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Что делать если человек пропал без вести или его взяли в плен? Инструкция

Что делать если человек пропал без вести или его взяли в плен? Инструкция

Из-за полномасштабной войны россии против Украины после и во время оккупации и в зонах активных боевых действий появляется все больше сообщений о пропавших и пленных украинцах. Национальная полиция Украины разработала порядок подачи заявления о без вести пропавших, похищенных или пленных граждан. По каждому факту исчезновения, похищения или попадания в плен орган досудебного расследования начинает уголовное производство.

Заявление об исчезновении, похищении или взятии в плен можно подать в полицию, как только становится известно о таком факте. Подать заявление могут родственники или любые знакомые разыскиваемые лица. Сделать это можно следующими способами:

  • на телефон 102 (круглосуточно);
  • по телефону горячей линии 0894201867 (круглосуточно);
  • непосредственно обратиться в территориальное подразделение полиции;
  • направлением такой информации по почте.

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В заявлении следует указать всю известную информацию о разыскиваемом лице, среди нее:

  • дата и место исчезновения личности;
  • анкетные данные такого лица, в том числе число, месяц и год его рождения;
  • приметы лица (татуировки, шрамы и т.п.);
  • какие номерные вещи (мобильный телефон, паспорт и т.п.) были у человека во время исчезновения;
  • данные других лиц, которым также может быть известно о фактах исчезновения (угона, плена) лица.

Гражданам, разыскивающим своих кровных родственников, предлагают сдавать биологические образцы для проведения экспертизы. необходимо иметь с собой паспорт, для ребенка – свидетельство рождения. Отнятие образцов и проведение молекулярно-генетической экспертизы осуществляется только по постановлению следователя. Экспертиза проводится за счет государства.

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