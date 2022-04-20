Что делать если человек пропал без вести или его взяли в плен? Инструкция

Из-за полномасштабной войны россии против Украины после и во время оккупации и в зонах активных боевых действий появляется все больше сообщений о пропавших и пленных украинцах. Национальная полиция Украины разработала порядок подачи заявления о без вести пропавших, похищенных или пленных граждан. По каждому факту исчезновения, похищения или попадания в плен орган досудебного расследования начинает уголовное производство.
Заявление об исчезновении, похищении или взятии в плен можно подать в полицию, как только становится известно о таком факте. Подать заявление могут родственники или любые знакомые разыскиваемые лица. Сделать это можно следующими способами:
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В заявлении следует указать всю известную информацию о разыскиваемом лице, среди нее:
Гражданам, разыскивающим своих кровных родственников, предлагают сдавать биологические образцы для проведения экспертизы. необходимо иметь с собой паспорт, для ребенка – свидетельство рождения. Отнятие образцов и проведение молекулярно-генетической экспертизы осуществляется только по постановлению следователя. Экспертиза проводится за счет государства.