Эвакуационные поезда — расписание на 20 апреля 2022 доступно на сайте Нового канала. «Укрзализныця» ежедневно совершает рейсы, чтобы помочь гражданам Украины выехать из городов и населенных пунктов, которые находятся под обстрелами страны-агрессора россии. Список эвакуационных поездов на 20 апреля публикуем ниже
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Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.
По материалам: https://fakty.com.ua