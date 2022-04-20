«Дети – Детям»: Позитив, Горбунов, Тринчер, Машуковский и другие звезды устроили благотворительные ивент для тысяч детей

Акция прошла 17 апреля во Львове и стала самой масштабной в рамках инициативы.

Благотворительный волонтерский проект «Дети – Детям» основали творческие ребята Позитив (MOZGI), Василий Котляров (NZK) и Андрей Бескровный (DJ Bloodless) в Каменце-Подольском. Их миссия – помощь детям-переселенцам из всей страны адаптироваться на новом месте. За это время «Звездный десант», как они сами себя зовут, пополнился неравнодушными украинскими артистами, инфлюэнсерами и волонтерами: уже присоединились Леся Никитюк, Александр Педан, Юлия Сахневич, Дядя Жора, Dima Prokopov и другие. Расширилась и география – состоялось несколько встреч «Дети – Детям» в Каменце-Подольском и Хмельницком. Следующим был выбран Львов, который за время войны стал своеобразным центром для беженцев со всех уголков Украины.

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Принять участие во львовской «Дети-Детям» откликнулись: Юрий Горбунов (в качестве ведущего), известные блоггеры Анна Тринчер, Олег Машуковский, артисты Никита Ломакин, LAUD, ROXOLANA, тиктокеры Владислав Рудницкий, Анастасия Марков и другие.

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Танцевальный мастер-класс от хореографа Юлии Сахневич, анимационная программа, флешмоб с гостями-тиктокерами, автограф-сессия со “Звездным десантом” и артистами – все, чтобы хоть на несколько часов сделать детей счастливее и заставить их улыбнуться. Но самое главное – место проведения специально оборудовано для безопасности маленьких гостей.

«Сначала это была импровизированная акция. Мы благодарны, что к нам сразу присоединились небезразличные украинцы, наши коллеги и местные волонтеры. Это очень важная и хорошая инициатива, главные герои которой – дети! В каждом городе мы приглашаем местных детей поддержать детей, которые были вынуждены покинуть свой дом или вообще остались без домов. Важно напоминать им, что жизнь продолжается, что они остаются детьми, рисовать вместе мечты о будущем. Каждый ивент – маленький праздник: теплое общение с любимыми звездами, танцы, мастер-классы, игровые зоны, вкусности и подарки. Главное – самый строгий подход к безопасности детей, которых мы приглашаем» – Позитив.

Событие произошло при поддержке Львовской областной военной администрации, Военной администрации Хмельницкой области и компании MOЗGI GROUP.