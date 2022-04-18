Вика Маремуха беременна! (фото)

Участница «Супер Топ-модель по-украински» Виктория Маремуха (Новый канал) поделилась в Instagram романтической фотографией с мужем, на которой отчетливо заметен беременный животик.

«Сделано в Украине с любовью! Made in Ukraine with love!», — подписала Вика нежное фото.

Отметим, что Маре находится в Тайланде.

Будущих родителей в комментариях под фото поздравили друзья пары: Даша Квиткова, Таня Пренткович, которая, кстати, сейчас тоже ждет малыша, Вова Остапчук, Сергей Никитюк, Мишель Андраде и многие другие.