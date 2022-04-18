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Что делать, если… Задай вопрос психологу онлайн и получи экспертный ответ

Что делать, если… Задай вопрос психологу онлайн и получи экспертный ответ

Новый канал готовит новый диджитал-проект «Что делать, если…», в рамках которого можно будет анонимно задать вопрос профессиональному психологу в соцсетях канала и получили экспертный совет

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Уже 1,5 месяца в Украине идет война. Миллионы людей вынуждены были покинуть свои дома, а оставшиеся миллионы каждый день с ужасом и верой в ВСУ скролят ленту новостей. Большое количество украинцев до сих пор находятся под постоянными обстрелами. Кому-то удалось вырваться из оккупированных россиянами городов, кто-то переехал на Западную Украину, а кто-то пересек границу с детьми, оставив мужчин защищать Родину.

У всех своя история, но каждый украинец, где бы он сейчас ни находился, пребывает в состоянии постоянного стресса. Однако не каждый готов открыто признаться, что нуждается в психологической помощи. И даже не каждый из тех, кто готов, знает, кому и как задать вопросы, которые преследует каждую минуту.

Что делать, если… Задай вопрос психологу онлайн и получи экспертный ответ

Что делать, если поведение ребенка изменилось? Как помочь малышам преодолеть страх и панические атаки?

Как поговорить с подростком, если вы заметили изменения в его поведении?

Нормально ли сейчас постить фото из своей жизни в соцсетях?

Имею ли я право сейчас смеяться?

Как сохранить отношения с любимым на расстоянии?

Как справиться с потерей близкого человека?

О синдроме отложенной жизни. О панических атаках. О чувстве вины лишь за то, что пытаешься радоваться жизни… И таких вопросов тысячи.

Именно поэтому мы создаем проект «Что делать, если…»: чтобы каждый украинец мог получить профессиональную помощь и экспертный ответ на волнующие его вопросы.

Как это работает?

Вы можете задать вопросы (никаких ограничений!) в соцсетях Нового канала – анонимно или открыто, мы сгруппируем их по темам и вместе с психологом снимем серию роликов, в которых он подробно на все ответит.

Мы знаем, иногда может казаться, что ваша проблема, ваши вопросы не столь значимы и важны, как у других, однако это вовсе не так! Если вас что-то беспокоит, если у вас есть вопросы, на которые хотели бы получить ответ эксперта, пишите нам прямо сейчас. Нет тем, которые сейчас неактуальны, нет важных и неважных вопросов и проблем. Важны все, важен каждый!

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