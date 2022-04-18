Концерт для Украины на Новом канале: Когда смотреть?

25 апреля в 23:00 Новый канал покажет благотворительный «Концерт для Украины» в Бирмингеме

Пока украинцы борются с оккупантами, весь мир поддерживает и помогает чем может. Вчера всемирно известные музыканты объединились и провели благотворительный концерт по сбору средств для Украины в Бирмингеме. На концерте выступили поп-звезды Эд Ширан, Камилла Кабелло, Нил Роджерс, Эмили Санде.

– Спасибо, что пришли, – сказал Эд Ширан, обращаясь к 8-тысячной аудитории и зрителям телеканала ITV. – Это такое важное дело, и для меня большая честь быть здесь.

«Смех – это наше биологическое оружие»: Леся Никитюк выпустила песню о российском военном корабле

Кроме того, в концерте приняли участие Snow Patrol, Бекки Хилл, Грегори Портер, Палома Фейт, Том Оделл и The Manic Street Preachers. Присоединилась к ним и украинская артистка Джамала, исполнив свой хит «1944», который принес ей победу на «Евровидении» в 2016 году.

– Искренне благодарю всех музыкантов за поддержку Украины, за то, что стоите вместе с Украиной, потому что это действительно важно для нас, – отметила после выступления артистка.

Що робити, якщо… Постав запитання психологу онлайн та отримай експертну відповідь

Как сообщили организаторы, во время концерта удалось собрать 16 миллионов долларов. Эти деньги поступят в фонд помощи украинским беженцам.

Включайте 25 Новый канал апреля в 23:00, чтобы посмотреть благотворительный концерт