Новый канал>Новости

Концерт для Украины на Новом канале: Когда смотреть?

Концерт для Украины на Новом канале: Когда смотреть?

25 апреля в 23:00 Новый канал покажет благотворительный «Концерт для Украины» в Бирмингеме

Пока украинцы борются с оккупантами, весь мир поддерживает и помогает чем может. Вчера всемирно известные музыканты объединились и провели благотворительный концерт по сбору средств для Украины в Бирмингеме. На концерте выступили поп-звезды Эд Ширан, Камилла Кабелло, Нил Роджерс, Эмили Санде.

– Спасибо, что пришли, – сказал Эд Ширан, обращаясь к 8-тысячной аудитории и зрителям телеканала ITV. – Это такое важное дело, и для меня большая честь быть здесь.

«Смех – это наше биологическое оружие»: Леся Никитюк выпустила песню о российском военном корабле

Кроме того, в концерте приняли участие Snow Patrol, Бекки Хилл, Грегори Портер, Палома Фейт, Том Оделл и The Manic Street Preachers. Присоединилась к ним и украинская артистка Джамала, исполнив свой хит «1944», который принес ей победу на «Евровидении» в 2016 году.

Концерт для Украины на Новом канале: Когда смотреть?

– Искренне благодарю всех музыкантов за поддержку Украины, за то, что стоите вместе с Украиной, потому что это действительно важно для нас, – отметила после выступления артистка.

Що робити, якщо… Постав запитання психологу онлайн та отримай експертну відповідь

Как сообщили организаторы, во время концерта удалось собрать 16 миллионов долларов. Эти деньги поступят в фонд помощи украинским беженцам.

Включайте 25 Новый канал апреля в 23:00, чтобы посмотреть благотворительный концерт

выбор редакции новини нк новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь