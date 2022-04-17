200 тысяч для ВСУ на футбольном мерче: известный юморист организует благотворительные розыгрыши

Участник Improv Live Show (Новый канал) Валентин Михенко продает футбольный мерч, а на вырученные средства покупает вещи для военных

Чтобы поддержать военных, которые защищают Украину от российской армии, многие стали искать у себя раритетные вещи и продавать их на благотворительных розыгрышах. Среди них – украинский юморист, участник Improv Live Show, которое показывает Новый канал, Валентин Михиенко.

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— Украинцы и так сбрасывают деньги на армию, но если давать им еще какие-то «вкусняшки», то это вообще приятно. Поэтому когда мне написал друг и сказал: «Есть футболка с подписью Андрея Шевченко, давай разыграем», я ответил: «Да, давай». И понял, что у меня есть ресурс — много знакомых, которые могут поделиться информацией. Записал видео, меня поддержали очень много медийных пацанов и девчат. Вообще без вопросов все согласились репостнуть, за что огромное им спасибо, — рассказал импровизатор. — Мы разыграли футболку, собрали где-то 190 тысяч гривен. Участие в розыгрыше стоило 500 грн, кто-то мог бросить больше. Один чувак закинул 20 тысяч, то есть у него было 40 шансов на выигрыш. А потом мне написал знакомый с Сумщины: «Я видел, что недавно разыграли золотую медаль Кубка УЕФА (медаль за победу «Шахтера» в Кубке УЕФА разыграл бывший футболист «Шахтера» Юрий Вирт, — прим. ред.) за 220 тысяч грн, давай я тебе заброшу еще 50 тысяч, чтобы футболка стоила примерно так же». Люди очень поддерживали, многие писали: «Я бросаю 500 грн, но футболка мне не нужна, просто помогаю».

Первую футболку выиграл мужчина из Днепра. Во время личной встречи, когда Валентин передавал выигрыш, победитель розыгрыша подарил импровизатору следующий лот.

— Он достал из пакета другую футболку и говорит: «Я вообще фанат этой всей футбольной движухи, у меня есть футболка «Ювентуса» с подписями участников команды 2008-2009 годов». И отдал ее на розыгрыш. За нее мы собрали 57 тысяч гривен. Получилось меньше, потому что… ну кто такие «Ювентус», и кто такой Андрей Николаевич Шевченко? — посмеялся Михиенко. — Вторую футболку выиграл чувак, которого зовут Андрей, он учится в Польше и реально фанатеет от «Ювентуса».

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Юморист обещает: впереди много розыгрышей с очень классными лотами.

— Сейчас ждем их. Открою небольшую тайну: они едут из Англии. А розыгрыш будет уже не у меня на странице, а в Instagram «Львы на джипе», – признался участник юмористического шоу на Новом канале. — Собранные деньги добрасываем к тем, что собираем на стримах, и закупаем все необходимое для ВСУ. У нас очень много заявок, запросов на помощь. Это и бронежилеты, и прицелы, и тепловизоры, и военная одежда, обувь. Все, что можем достать по всей Украине и не только, достаем и отправляем в помощь нашим Вооруженным силам.