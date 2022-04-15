Простой рецепт пасхальной выпечки, с которым справится каждая хозяйка
24 апреля в Украине будут праздновать Пасху. Невозможно представить ее без нежной паски. Даже во время войны украинцы будут выпекать эту нежную сдобу. Рецептов множество. Однако в нынешних условиях не в каждом магазине можно найти продукты для приготовления пышной сдобы. Предлагаем вам испечь ароматную паску с пряностями из минимума ингредиентов, которые легко отыскать в магазине и даже на собственной кухне, по рецепту эксперта реалити Нового канала «На ножах», Шефа Алекса Якутова
Зеленый борщ из первой огородной зелени от Алекса Якутова
Вместо хлеба: картофельный лаваш на скорую руку от Алекса Якутова
Ингредиенты для опары:
- Молоко – 100 мл
- Мука – 120 г
- Дрожжи прессованные – 20 г
Ингредиенты для теста:
- Сахар – 70 г
- Соль – 5 г
- Яйца – 150 г (примерно 3 шт., немелкие)
- Мука – 350 г
- Пряная смесь – 2 г (можно любые специи по вкусу: корица, гвоздика, анис, кардамон, можно взять смесь для глинтвейна).
- Цукаты апельсинов – 50 г
- Изюм – 90 г (цукаты и изюм можно заменить теми сухофруктами, которые у вас есть)
- Масло или маргарин – 50 г
Приготовление паски:
- Сначала готовим опару. Для этого смешиваем молоко, муку и дрожжи. Оставляем на 2 часа.
- Замешиваем тугое тесто. Используем опару и другие ингредиенты кроме масла и цукатов с изюмом.
- Когда тесто станет однородным, добавляем масло. Замешиваем до эластичности.
- Последними добавляем цукаты и сухофрукты.
- Оставляем тесто на час. Затем делаем обминку и оставляем еще на час – подходить.
- Разделяем тесто на две части, кладем в бумажные формы. Даем подойти. Пасочки вырастут вдвое.
- Выпекаем при 180 градусах до готовности. Готовность проверяем шпажкой – когда тесто не будет к ней прилипать, можно вытаскивать паски.
По возможности покройте паску глазурью и наслаждайтесь праздничной сдобой. Приятного аппетита!
Фото: Pixabay