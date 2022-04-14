Трассу Киев-Чоп перекрыли: подробности и когда будет работать Житомирская трасса

Трассу Киев-Чоп частично перекрыли. Речь идет об участке дороги в Макаровском районе. Об этом сообщают в «Укравтодоре».

Частично перекрыть Житомирскую трассу с 49 по 52 километра решили в четверг, 14 апреля, из соображений безопасности. Также это касается подъездов к трассе около 51 километра.

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«Просим граждан учитывать эту информацию при планировании поездок и выбирать альтернативные безопасные пути», — отметили в «Укравтодоре».

Известно, что ограничение движения на трассе Киев-Чоп на участке в Макаровском районе будет длиться не менее трех дней.

Напомним, что еще в начале российского вторжения возле села Стоянка по Житомирской трассе был взорван мост. После увольнения Киевщины и разминирования началось активное восстановление поврежденной дорожной инфраструктуры. Министр инфраструктуры Александр Кубраков считает, что движение по Житомирской трассе (трасса Киев-Чоп) будет открыто в ближайшие недели.