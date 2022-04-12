Как известный эстонский шеф-повар решил помогать Украине

Открытое вторжение россии на территорию Украины шокировало весь мир. Звезды, политики, деятели культуры поддерживают украинцев. Не стали исключением и повара. Известный в Эстонии шеф-повар и ресторатор Тынис Сигур (Tõnis Siigur) с первых дней подает в ресторанах блюда украинской кухни, а всю выручку за них отправляет на помощь Украине.

Действительно война?

– 24 февраля в 5:30 утра мой бизнес-партнер позвонил и сообщил, что россия начала войну против Украины. Мы оба были в шоке. Это действительно происходит? – вспоминает он. – Чем больше информации получали в течение дня, тем больше понимали, что это реальность. Не могу описать словами, что я тогда испытывал, и это были нехорошие ощущения.

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В первые дни войны связался со своим хорошим другом Алексом Якутовым. Он рассказал мне, что происходит. Я спросил, чем могу помочь? Считал, что надо что-нибудь делать. У меня ведь были давние кулинарные отношения с Украиной. Благодаря моей специальности знаю много хороших людей в этой сфере. Также очень ценю украинскую кухню.

Еда в помощь

– В Таллине у меня пять ресторанов, в четырех из них решили предложить гостям, кроме основного меню, украинские национальные блюда, – рассказывает Тиынис. – В каждом заведении – по одному блюду: котлета по-киевски, красный и зеленый борщ и голубцы. Все 100% заработанных на украинском меню денег решили передавать Украине. Через три недели продали 600 порций и заработали 10 тысяч евро, которые уже отправили на поддержку украинцев.

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Помощь переселенцам

– В нашей сфере всегда существует дефицит рабочей силы, особенно перед летним сезоном. Сегодня мы предлагаем переселенцам возможность работать в наших ресторанах, – говорит шеф-повар. – Ищем поваров, официантов и посудомоек. Передали информацию о предложениях работы на специальный портал Eesti Töötukassa, а также добавили активные вакансии в CV Keskus.