В сети появилась карта боевых действий в Украине, созданная журналистами TEXTY, которая постоянно обновляется

На карте можно отследить ход боевых действий в Украине с 19 марта 2022 года.

Известно, что данные для актуализации информации на карте боевых действий принимаются несколько источников: сообщений Генштаба и из отчетов областных военных администраций.

Создана интерактивная карта с паспортными данными оккупантов из Бучи

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«Мы собрали данные из открытых источников, таких как сообщения Генштаба и отчеты областных военных администраций, которые обнародуются каждый день. Мы не указываем конкретные позиции – обозначаются только населенные пункты, упомянутые в этих отчетах. Это ориентировочные данные, ведь четкой линии фронта в нынешней войне нет, а ситуация на поле боя изменчива и может отличаться от официальных сообщений. Эта карта дает только общее представление, и если вы живете в местности, к которой приближаются бои, НЕ СТОИТ ориентироваться на эту карту при принятии решения об эвакуации», — сообщают авторы карты.

На карте боевых действий есть цветные метки. Что они означают:

голубым – позиции ВСУ

красным – позиции рф

желтым – заброшенные позиции рф

бордовым – абстрактные «места боевых действий»

«Точка означает контроль над населенным пунктом или его окрестностями (из сведений ГШ ВСУ и ОВА, если не указано иное)».

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Кликайте на точки, чтобы получить больше информации – по некоторым населенным пунктам вы увидите в окне слева, кроме названия, описание событий или ссылку на новость.

Отметим, что есть еще одна карта боевых действий

Вы можете выбрать карту, которой вам удобнее пользоваться, чтобы отслеживать ход военных действий в разных частях страны.

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