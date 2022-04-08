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Как побороть негативные эмоции к людям, выехавшим за границу? Советы Натальи Ежовой

Как побороть негативные эмоции к людям, выехавшим за границу? Советы Натальи Ежовой

Психолог объяснила, какие пункты следует осознать, чтобы не сеять раздор среди украинцев

Все мы оказались в разных условиях: кто-то находится в зоне боевых действий, кто-то – на западе Украины, кто-то за границей. Но все мы украинцы! Стоит это понимать и ни в коем случае не сеять раздор внутри нации. Как побороть негативные эмоции к людям, выехавшим за границу или в безопасные области? Психологические советы дала ведущая реалити «Эксы» на Новом канале Наталья Ежова.

  1. Нужно четко понимать, что у нас есть общий враг

– Врагу на руку, чтобы мы поссорились между собой, – говорит эксперт. – Конечно, на своих направить гнев легче всего. Но следует понимать, что это гнев именно на врага. Испытываете такую эмоцию или ненависть к кому-то или чему-то – сразу вспоминайте, на кого это направлять.

  1. Украинцы за границей – гарантия правдивой информации

– Большинство выехавших за пределы нашей страны выходят на митинги, призывают к действиям, к поддержке, ходят с национальной символикой, доносят правду, дают понять, что у нас война. Если ее не прекратить, то она придет и в те страны, – говорит Наталья. – Поэтому Европа проснулась и дает помощь.

  1. Украинец всегда сердцем в Украине

– Помните, что у того, кто уехал в другую страну, душа болит не меньше, – уверяет Наталья. – Должно быть понимание: где бы ни был украинец, он переживает такие же печаль и боль.

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  1. Все по-разному переживают стресс

– Кто-то бежит, кто-то замирает и стоит, кто-то нападает… Вы не знаете реакцию каждого человека, – говорит психолог. – Примите тот факт, что любая реакция – нормальна. Главная наша общая цель – сохранить жизнь Украины и украинцев.

  1. Каждый должен быть важен в то время и в том месте, где он сейчас находится

– Например, если художника отпустить воевать, то он, скорее всего, погибнет, – говорит Ежова. – В то же время он может нарисовать картину, продать ее, а деньги отдать на ВСУ. Или создать полотна, которые впоследствии расскажут всему миру о войне в Украине. Таким образом сохранится человеческая жизнь, будет польза от человека и его деятельности. Не стоит осуждать тех, кто в мирных городах занимается тем, что хорошо умеет делать.

  1. Не празднуйте!

– Это касается и тех, кто остался в Украине, и тех, кто уехал, – рассказывает Наталья. – Конечно, вы можете переживать радость или положительные моменты, но не показывайте этого на публику. Вы не знаете, какое состояние у людей вокруг вас. Да и вообще это неуместно, потому что многих раздражает. В Украине – траур, поэтому нужно отгоревать, пережить внутреннюю боль. Это важно с точки зрения психологии. Берегите друг друга, не будьте равнодушными. Не забывайте об уважении среди украинцев!

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