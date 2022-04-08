Глава метро Киева предложил мэру переименовать 5 станций в связи войной в Украине
Карта войны в Украине за все время — с 24 февраля, появилась в Сети. Развитие боевых действий можно проследить день за днем в режиме онлайн. Гиф-карта военных действий в Украине, на которой видно, как происходило вторжение российских войск, доступна на сайте Нового канала
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Интерактивная карта войны в Украине за все время
В Сети появилась интерактивная карта боевых действий в Украине, которая показывает развитие событий, начиная с первого дня вторжения российской федерации. Она наглядно показывает, что свой максимум по захвату украинских территорий армия россии показала на 21 день войны, после чего она «сдулась» под напором Вооруженных сил Украины.
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