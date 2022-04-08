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Волны мобилизации 2022 в Украине: подробно обо всех четырех этапах призыва на службу

Хвилі мобілізації 2022 в Україні

Волны мобилизации 2022 в Украине — все, что следует знать гражданам, в одном материале. Актуальная информация на фоне полномасштабного вторжения россии. Читай подробно о том, как проходит каждая из волн мобилизации в Украине и кого призовут в первую, вторую, третью и четвертую волну мобилизации.

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СОДЕРЖАНИЕ

  1. Что такое мобилизация и какие виды существуют?
  2. Волны мобилизации 2022 в Украине: кого будут призывать на службу
  3. Будут ли мобилизовать женщин?
  4. Мобилизация 2022 в Украине: как проходит обучение военных
  5. Кто не подлежит призыву во время мобилизации 2022 в Украине?
  6. Когда закончится мобилизация 2022 в Украине?

24 февраля российская федерация вторглась в Украину и развязала полномасштабную войну. Верховная Рада ввела военное положение на всей территории государства, а президент Владимир Зеленский подписал Указ №69/2022 «О всеобщей мобилизации».

Что такое мобилизация и какие виды существуют?

Мобилизация – это совокупность мер, направленных на приведение вооруженных сил и государственной инфраструктуры в военное положение, то есть это пополнение Вооруженных Сил новыми военнослужащими. Ее объявляют на фоне чрезвычайных обстоятельств в стране или мире.

Общая мобилизация

  • проводится в масштабе всего государства (проходит сейчас в связи с вторжением россии в Украину).

Частная мобилизация

  • производится на отдельной территории с целью повышения боевой готовности вооруженных сил или отдельных ее формирований.

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Волны мобилизации 2022 в Украине: кого будут призывать на службу

Все граждане в возрасте от 18 до 60 лет обязаны явиться по вызову военкомата и стать на учет. Но призывать будут не всех, а только необходимое для ВСУ количество солдат.

Закон Верховной Рады Украины «О мобилизации» определяет четыре волны мобилизации:

  • Первая волна мобилизации. На службу призывается оперативный резерв — бывшие военнослужащие, которые обладают боевым опытом или служили по контракту.
  • Вторая волна мобилизации. На службу призываются военнослужащие, которые в период с 2014 проходили срочную службу или служили по контракту.
  • Третья волна мобилизации. На службу призываются офицеры запаса — военнообязанные, окончившие военные кафедры ВУЗов.
  • Четвертая волна мобилизации. На службу призываются все жители страны, не имеющие ограничений по возрасту и состоянию здоровья.

ВАЖНО!

Если вас без навыков владения оружием и подготовки направили на передовую, сообщите об этом на горячую линию по телефону:

  • 0-800-500-410
  • 0-800-500-442
  • 044-454-44-99

Для оперативного реагирования и разрешения ситуации нужно назвать ФИО мобилизованного лица и номер воинской части, в которую направили.

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Будут ли мобилизовать женщин?

Женщины, состоящие на военном учете по соответствующим военно-учетным специальностям, могут быть призваны в воинские части на военную службу. Мобилизация женщин будет происходить в отдельных случаях по наиболее дефицитным для Вооруженных Сил Украины и другим составляющим силам обороны военным специальностям:

  • медицинские;
  • связи;
  • вычислительной техники;
  • радиоэлектроники;
  • водители автотракторных (гусеничных) средств;
  • водолазы;
  • механики и монтажники авиационных машин;
  • картографии;
  • топогеодезии;
  • фотограммметрии;
  • аэрофотослужбы;
  • полиграфии;
  • кинорадиомеханики;
  • пищевой промышленности;
  • финансово-экономической деятельности.

По словам Начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Романа Горбача, за время полномасштабной войны с россией ни одна женщина не была мобилизована без ее согласия.

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Мобилизация 2022 в Украине: как проходит обучение военных

Согласно статье 41 Закона Украины «‎О всеобщей воинской обязанности и военной службе», с целью подготовки необходимого контингента для комплектования Вооруженных Сил и других войск в военное время по решению Кабинета Министров вводится обязательное для всех граждан всеобщее военное обучение: мужчин-в возрасте от 15 до 55 лет, женщин — в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющих детей или имеющих детей в возрасте свыше 8 лет. Всеобщее военное обучение граждан осуществляется по месту работы, учебы или жительства без отрыва от производства и учебы.

Организация и руководство всеобщим военным обучением возлагается на Министерство обороны Украины, органы местной государственной администрации и местного самоуправления, министерства и ведомства Украины, другие центральные органы государственного управления. Органы местной государственной администрации и местного самоуправления, предприятия, учреждения и организация независимо от подчинения и форм собственности совместно с Министерством обороны Украины создают необходимую учебно-материальную базу, обеспечивают подбор и подготовку руководителей военного обучения.

Порядок проведения всеобщего военного обучения и круг лиц, освобождаемых от него, определяется Кабинетом Министров Украины.

Кто не подлежит призыву во время мобилизации 2022 в Украине?

  • признаны непригодными к службе по решению медкомиссии;
  • мужчины и женщины, которые были на период военных действий забронированы за органами государственной власти;
  • родители троих и более детей;
  • родители-одиночки и матери-одиночки;
  • родители ребенка с инвалидностью;
  • опекуны ребенка-сироты;
  • народные депутаты;
  • опекуны недееспособных лиц.

Призову во время мобилизации 2022 в Украине также не подлежат работники определенных государственных органов:

  • военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций ВСУ;
  • Министерство обороны Украины;
  • Службы безопасности Украины;
  • Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины;
  • Национальная гвардия Украины;
  • Службы внешней разведки;
  • Национальная полиция Украины;
  • Государственная пограничная служба Украины;
  • Национальная гвардия Украины;
  • Национального антикоррупционного бюро;
  • налоговой милиции;
  • Управление государственной охраны Украины;
  • Государственное бюро расследований;
  • Государственная исполнительная служба Украины.
  • другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Когда закончится мобилизация 2022 в Украине?

Согласно Указу Президента Украины Владимира Зеленского от 24.02.2022 г. №69/202, мобилизация проводится на всей территории государства. Призыв военнослужащих будет проходить в течение 90 суток со дня вступления в силу вышеупомянутого законодательного акта. То есть мобилизация в Украине 2022 года закончится 24 мая.

Эта дата может изменяться в зависимости от ситуации. Если война на территории нашей страны будет продолжаться, срок мобилизации будет продлен.

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