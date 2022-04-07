Новый канал>Новости

Мобилизация 2022 в Украине: кого призовут в третьей волне

Мобилизация 2022 в Украине

В Украине началась третья волна мобилизации, по словам мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкив. И хотя официально информация не была подтверждена Генеральным штабом Вооруженных сил Украины, гражданам нужно знать, к чему готовится. В этом материале рассказываем, кто попадает в третью волну мобилизации 2022 в Украине, а кто не подлежит призыву на службу

Война в Украине: полезные материалы по теме

В связи с полномасштабной войной, которую рф развязала против нашей страны 24 февраля, в Украине ввели военное положение. В тот же день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации сроком на 90 дней с возможностью продления. По закону, она проходит в четыре волны.

Когда отменят военное положение в Украине?

В первую очередь на службу призывают оперативный резерв — бывших военнообязанных, которые обладают боевым опытом или служили по контракту. Во вторую волну к выполнению боевых действий привлекают военнообязанных других категорий. Так, в нее попадают те, кто в период с 2014 года проходили срочную службу или служили по контракту.

Мобилизация 2022 — Украина: как проходит обучение военных и ответы на часто задаваемые вопросы

В Украине началась третья волна мобилизации: так ли это?

В официальном Telegram-канале мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкив появилось сообщение о том, что в Украине обьявили третью волну мобилизации. Соответствующее заявление было сделано в рамках оперативного отчета о ситуации в общине по состоянию на 6 апреля:

«‎Напоминаю, началась 3 волны мобилизации. Обращаюсь к военнообязанным мужчинам, в частности, приезжающим к нам из других областей – вы должны стать на военный учет. Помните, что защищать государство – обязанность каждого украинца».

Однако информация о третьей волне мобилизация не была подтверждена Генеральным штабом Вооруженных сил Украины. Исходя из этого, в сообщении, опубликованном мэром Ивано-Франковска Русланом Марцинкив в Telegram, опечатка. Согласно заявлению начальника Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача от 15 марта, на данный момент в Украине проходит вторая волна мобилизации

Кто попадает в третью волну мобилизации

Закон Верховной Рады Украины «О всеобщей мобилизации» определяет, что в третью волну мобилизации на службу привлекают офицеров запаса — военнообязанных, которые закончили военные кафедры ВУЗов. Именно эта категория призывников должна будет приступить к выполнению боевых действий в случае, если будет объявлена третья волна мобилизации.

Онлайн-карта воздушных тревог в Украине: статус сирен во всех областях теперь можно проверить в один клик

ВАЖНО!

Если вас без навыков владения оружием и подготовки направили на передовую, сообщите об этом на горячую линию по телефону:

  • 0-800-500-410
  • 0-800-500-442
  • 044-454-44-99

Для оперативного реагирования и разрешения ситуации нужно назвать ФИО мобилизованного лица и номер воинской части, в которую направили.

Мобилизация в Украине: когда закончится и кого не берут

Будут ли мобилизовать женщин?

Женщины, состоящие на военном учете по соответствующим военно-учетным специальностям, могут быть призваны в воинские части на военную службу.

Мобилизация женщин будет происходить в отдельных случаях по наиболее дефицитным для Вооруженных Сил Украины и другим составляющим силам обороны военным специальностям:

  • медицинские;
  • связи;
  • вычислительная техника;
  • радиоэлектроники;
  • водители автотракторных (гусеничных) средств;
  • водолазы;
  • механики и монтажники авиационных машин;
  • картографии;
  • топогеодезии;
  • фотограммметрии;
  • аэрофотослужбы;
  • полиграфии;
  • кинорадиомеханики;
  • пищевой промышленности;
  • финансово-экономическую деятельность.

По словам Начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Романа Горбача, за время полномасштабной войны с россией ни одна женщина не была мобилизована без ее согласия.

військові новини выбор редакции новости 2022
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь