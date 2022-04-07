«КіВіНяку – на гілляку!» КВН-команда «Одесские Мансы» нашутила на 35 тысяч гривен в поддержку ВСУ

Сергей Середа рассказал, как вместе со своей командой провел благотворительный стрим

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Около трех часов длился стрим команды КВН «Одесские Мансы», за это время было собрано почти 35 000 гривен, которые перечислили в поддержку Вооруженных Сил Украины. Капитан команды – юморист, ведущий, а по совместительству метрдотель реалити «Адская кухня» (Новый канал) Сергей Середа рассказал, когда организует следующий стрим.

– Хотим выразить большую благодарность всем, кто приобщился к сбору средств, – говорит ведущий. – Сразу после завершения стрима нас начали спрашивать, когда следующий. Понимаем, что своей деятельностью можем быть полезными украинцам, чтобы поддерживать боевой дух и ВСУ, для которых собираем средства на их нужды.

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Следующий стрим команда КВН планирует провести 10 апреля, в день освобождения Одессы от фашистов.

– Надеемся, что этот день станет днем освобождения Мариуполя и других городов Украины от рашистов, – говорит Сергей.

Кстати, во время стрима можно было не только услышать шутки, но и приобрести специальный лот. Самым дорогим был «Позвонить Маслякову-младшему и послать его вслед за кораблем» – 4999 грн, самый дешевый – «Все участники стрима подписываются на ваш Instagram» – 111 гривен.

– Если вы посмотрите на растительность на лицах всех парней нашей команды до стрима и после, то поймете, что самым популярным лотом после «Передать поздравления» за 222 гривни стал «Cбрить усы» за 444 гривны, – рассказывает ведущий. Труднее всего было реализовать лот «Присоединиться к участникам стрима на 5 минут», который стоил 555 гривен. Его приобрел наш знакомый. К сожалению, техника нас подвела. Жаль, что самый дорогой лот так никто и не купил, но мы его разыграем в следующий раз. Возможно, кто-нибудь захочет, чтобы мы позвонили Маслякову и спросили, куда нам отправить КиВиНа, которого мы когда-то выиграли. А пока КиВиН повисит на ветке. Как говорят в нашей команде: «КіВіНяку – на гілляку!»