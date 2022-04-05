Александр Педан организует самый масштабный онлайн-урок физкультуры с Анной Тринчер и Позитивом

Дети смогут сделать зарядку вместе со звездами, научиться упражнениям от всемирно известных спортсменов, а также весело провести время

Физкультура – единственный предмет в школе, способствующий уменьшению тревожности и депрессии у детей. Чем больше мы двигаемся, тем лучше себя чувствуем. Даже сейчас, когда у многих из нас нет привычных вещей и возможности попасть домой, у нас все еще есть мы. И мы можем помочь себе и детям простой физической активностью.

«Перші ластівки. Залежні» — теперь на YouTube Нового канала

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В среду, 6 апреля, в 13:00 состоится самый масштабный онлайн-урок физкультуры для детей под лозунгом «Побеждаем вместе», организованный движением Александра Педана «Джуниор», Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) при поддержке Министерства образования и науки Украины. Его будет транслировать YouTube-аккаунт Нового канала.

Детей ждут приветствия от Александра Педана, fun up-зарядка от учительницы физкультуры Марии Глобы, упражнения от всемирно известных спортсменов Анны Ризатдиновой и Александра Зинченко, веселые физические занятия от звезд — Позитива из группы MOZGI, певицы и актрисы Анны Тринчер и актера Артура Логая.

Что нужно для занятий: удобная одежда, несколько любых листочков А4, что-то круглое (клубочек носков, луковица или картофелина) и хорошее настроение!

Давайте поможем детям победить страхи, психологические зажимы и немного отвлечься от действительности. Присоединяйтесь и занимайтесь вместе с нами! Присоединиться к уроку можно по ссылкам:

Новый канал: https://youtube.com/c/novychannel

Junior: https://youtube.com/c/JuniorZUA