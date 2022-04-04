Как работает метро Киева и скоростной трамвай сегодня 6 апреля 2022: график работы и схема передвижений

В Киеве метрополитен с 08:30 4 апреля начал ездить через Южный мост, а на Северном мосту полностью возобновлено движение транспорта в обоих направлениях. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как работает метро в Киеве с 4 апреля?

Зеленая линия работает от станции «Сырец» до станции «Выдубичи», а также от станции «Выдубичи» до станции «Красный хутор». Также работает пересадка «Золотые ворота» – «Театральная».

Красная линия работает от станции Шулявская до станции Театральная.

Синяя линия работает от станции «Героев Днепра» до станции Теремки. На «Майдане Незалежности», «Площади Льва Толстого», «Дворце спорта» и «Кловской» поезда проезжают без остановки.

Средний интервал движения поездов на линиях – один час. График работы может оперативно изменяться по необходимости. Метрополитен для перевозки пассажиров будет работать до 19:00. Подземные станции продолжат как укрытие круглосуточно принимать людей.

График работы наземного транспорта в Киеве сегодня 4 апреля 2022: маршруты

Как работает скоростной трамвай в Киеве с 4 апреля?

Скоростной трамвай №3 возобновляет работу от станции «Ромена Роллана» до станции «Старовокзальная». С завтрашнего дня также будет курсировать трамвай №19 от «Контрактовой площади» до площади «Тараса Шевченко».

Продолжают работу по постоянным схемам трамвайные маршруты №№2, 8К, 22К, 29К, 33А. Трамвайное сообщение организовано на участке «Подольское ТРЭД — Контрактовая площадь».