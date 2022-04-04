Вырвавшись из-под бомб, Instagram-звезда кот Степан собрал 10 тысяч долларов помощи: как это было?

Недавно кот Степан жил в Харькове и вызывал восхищение звезд. Бритни Спирс, Леся Никитюк и другие знаменитости постили фото котика. Его жизнь была идеальной. Но 24 февраля Степана вместе с его хозяйкой решили «спасать» путин и российская армия, сбрасывая бомбы на мирный Харьков. Из-за постоянных обстрелов усатый блогер был вынужден сначала прятаться по подвалам, а затем бежать с хозяйкой за границу. Оправившись, Степан начал собирать деньги на помощь животным, пострадавшим от войны. Новый канал продолжает рассказывать #ДобріІсторії, и сегодня – одна из них, о Степане и его усатой щедрости.

Объединенные ради добра

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– Это была общая идея – собрать деньги, – рассказывает Зоя Жерельникова, PR-менеджер Zagoriy Foundation. – Степан хотел помочь, а вместе с партнерами это делать эффективнее. Кот Степан, Всемирная ассоциация инфлюэнсеров и Zagoriy Foundation объединились ради общей цели.

В помощь четырехлапым

– Направление было определено по желанию Степана. Он очень беспокоится о судьбе украинских животных, поэтому были выбраны соответствующие бенефициары. Конечно, сейчас трудно оказывать помощь из-за перебоев в логистике, нехватки кормов и других проблем, связанных с войной. Но мы верим, что нашим получателям удастся реализовать задуманное, – продолжает она. – Средства были собраны менее чем за неделю! Буквально за несколько дней аудитория кота Степана активизировалась, и совместными усилиями люди собрали 10 000$.

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Планы на будущее

– Кот Степан и дальше планирует помогать, – говорит женщина. – Он примет участие в Премии Всемирной ассоциации блогеров и инлюэнсеров, которая состоится в мае. Во время события планируется сбор средств для помощи Украине.