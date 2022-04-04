«Миллион на батальон»: Валентин Михиенко с друзьями в прямом эфире собрали почти полтора миллиона гривен на ВСУ

Денежные средства парни потратят на броники, форму, тепловизоры, квадрокоптеры и все необходимое для наших воинов на передовой

Без юмора никуда! Даже во время войны нужны разрядка и позитив. Участник Improv Live Show Валентин Михиенко с парнями на YouTube-канале «Львы на джипе» и настроение людям поднимают, и деньги на ВСУ собирают.

– Мы с командой делаем стримы, – рассказывает Валик. – Каждый день пытаемся выходить в прямой эфир. Лишь иногда один выходной можем себе сделать. Стараемся привлекать также кого-нибудь из звезд – наших друзей. Во время стрима мы обсуждаем актуальные новости, состояние друг друга, шутим, читаем комментарии, отвечаем на вопросы. У нас есть система донатов. Люди бросают деньги на карту. Могут написать сообщение, мы читаем, отвечаем. Кое-кто просто сбрасывает деньги.

Средства для военных ребята собирают на каждом прямом эфире.

– Если зайти сейчас на канал «Львы на джипе» в YouTube, то под каждым стримом есть информация, куда можно бросить деньги, – говорит Михиенко. – Все, что собираем, находится у нас. Этими деньгами мы стараемся покрыть запросы от разных воинских частей на фронте. Вообще, сейчас очень много запросов. Мы собираем для ВСУ на броники, форму, тепловизоры, квадрокоптеры, все необходимое на передовой. Покупаем, контролируем и даже проверяем самостоятельно. Не можем себе позволить, чтобы броники, например, были плохими. Так что если есть возможность, берем и выборочно, по плите достаем из броников и отстреливаем на полигоне. Чтобы эту партию точно можно было отправлять военным.

Один из стримов юмористов стал суперособенным.

– Это был стрим с Лешей Дурневым, – рассказывает Михиенко. – Вышли в прямой эфир, шутили, классно проводили время, слово за слово… И в какой-то момент напомнили зрителям, что собираем деньги. Леша спросил: «А сколько уже за время эфира накапало?» Мы открыли карточку и, когда смотрели ее, люди начали сбрасывать очень много денег! Присылали средства из разных уголков и на карту, и на PayPal, и на валютную карту. Поняли, что сейчас четко увидим результат нашей работы. Зрители набросали полмиллиона! Мы были в шоке. А когда собрался миллион, то о-о-о-очень обрадовались! Этот момент вы можете посмотреть на видео. Шутили, что собрали «миллион на батальон». В общем, за стрим набралось почти полтора миллиона гривен.

Если хотите классно и весело провести время, получить психологическую разрядку и еще задонатить средства на ВСУ, включайте прямые эфиры парней «Львы на джипе».