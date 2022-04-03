Николаев подвергся ракетным ударам: взрывы прозвучали 3 апреля 2022

Взрывы в Николаеве раздались 3 апреля около 13:00

«Российские военные нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву», – сообщил городской глава Сенкевич. – Собираем сейчас данные. Не публикуйте фото или видео до того, как это сделают официальные источники. Если хотите поделиться информацией – пишите мне в личные сообщения на Facebook».

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Ждем появления официальной информации о последствиях ракетного удара в Николаеве 3 апреля.

Виталий Ким отметил в ТГ-канале, что информация о ракетных ударах в Николаеве будет опубликована 4 апреля.

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