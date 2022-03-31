Брюс Уиллис прекращает актерскую карьеру из-за болезни: официальное заявление семьи

Звезда уходит из кинематографа навсегда

Американский актер Брюс Уиллис завершает свою актерскую карьеру. Причиной такого решения стала болезнь 67-летней знаменитости. Об этом стало известно из Instagram старшей дочери актера Румера.

«Удивительные поклонники Брюса, как семья мы хотим сообщить вам, что у нашего любого Брюса возникли определенные проблемы со здоровьем, и недавно ему диагностировали афазию, влияющую на его когнитивные способности. Вследствие этого и тщательно все обдумав Брюс прекращает свою карьеру, которая означала для него очень много. Это очень непростое время для нашей семьи, и мы очень ценим вашу постоянную любовь, сострадание и поддержку. Мы проходим через это как сильная семья и желаем привлечь и его фанатов, поскольку знаем, как много значит для вас, а вы — для него. Как всегда говорил Брюс, «живи по полной», и вместе мы собираемся именно так и поступить», — заверила семья Уиллиса.

Обращение к поклонникам Брюса Уиллиса подписали его супруга Эмма, а также эксдружина актера – Деми Мур и его пять дочерей.

Афазия — расстройство речи, которое может возникнуть вследствие локального поражения коры головного мозга, что ассоциируется с соответствующей речевой деятельностью. Является симптомом некоторых болезней. Афазия чаще всего приводит к кровоизлиянию в кору головного мозга (инсульт), однако она тоже может развиться вследствие травмы головного мозга, а также опухоли, абсцесса и т.д.

Фото: Getty Images

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