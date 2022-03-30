Как уехать от войны в Португалию? Маршруты, условия и полезные ссылки

Выезжая за границу в поиске безопасного убежища, многие украинцы выбирают соседние с Украиной страны – Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову. Но для временного убежища стоит рассмотреть и другие страны, ведь наши соседи приняли уже много спасающихся от войны украинцев. В частности, можно обратить внимание на Португалию. Поэтому давайте разберемся, как попасть в Португалию, сколько и в каком статусе там можно находиться и чего ждать от правительства.

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Как попасть в Португалию?

Украинцы и члены их семей с биометрическим паспортом могут путешествовать непосредственно в Португалию. У кого нет биометрического паспорта, должен подать запрос на выдачу единого туристического документа (TVU), соответствующего «salvo conduto». Этот документ имеет совершенно исключительный характер, выдается только в случаях оправданной срочности и может быть выдан только португальским посольством. Чтобы получить этот документ, вы должны обратиться в посольство Португалии в стране, где находитесь:

Посольство Португалии в Варшаве

Телефон: +(48 22) 511 10 10/11/12

Телефон (экстренно): +(48) 781 159 430

varsovia@mne.pt

Посольство Португалии в Бухаресте

Телефон: +(40) 21 230 41 18

Телефон (экстренно): +(40) 746 22 44 55

bucharest@mne.pt | sconsular.bucareste@mne.pt

Посольство Португалии в Братиславе.

Телефон: +(421) 220 768 454

bratislava@mne.pt

Посольство Португалии в Будапеште.

Телефон (экстренно): (0036) 306019706

Общий номер: (0036) 12017616 /7/ 8

budapeste@mne.pt | sconsular.budapeste@mne.pt

Какие права имеют украинские переселенцы в Португалии?

Португальское государство применило режим временной защиты для граждан Украины и их семей, которые не могут вернуться в свою страну из-за состояния войны. Когда они прибывают в Португалию, им присваивается особый статус о временной защите (Título de Proteção Temporária), включающий автоматическое назначение:

Вида на проживание (Título de Residência)

Номера налогоплательщика (NIF)

Идентификационный номер социального страхования (NISS)

Номер пациента Национальной службы здравоохранения (SNS).

Эти идентификационные номера дают доступ к системе здравоохранения, образованию, праву на работу, социальной защите и т.д.

Защита действует в течение начального периода в один год, который может быть продлен еще на один год при условии, что обстоятельства, не позволяющие людям вернуться в свою страну, продолжают существовать.

Получить вид на жительство может не только сам заявитель, но и члены его семьи, в том числе без украинского гражданства. Из документов украинцам требуется загранпаспорт. Также для оформления понадобятся другие документы, которые будут предоставлены на месте. После сбора биометрических данных, о которых гражданин будет оповещен, информация передается в Imprensa Nacional-Casa da Moeda, которая выдает карточку и направляет в Службу по вопросам иностранцев (SEF) для доставки гражданам.

Подробности и постоянные обновления: https://portugalforukraine.gov.pt/

Сообщества для диаспоры украинцев:

https://www.facebook.com/groups/1832356113758345/

https://t.me/uainpt

Если у вас нет своего транспорта, как добраться в Португалию?

Для въезда и получения статуса временной защиты в Португалии гражданам Украины необходимо заполнить следующую форму:

Эта информация позволяет привозить людей регулярным и организованным способом, а также гарантировать прием по прибытии в соответствии с определенными потребностями.

Попав на территорию Португалии, вам необходимо получить особый статус о временной защите (Título de ProteçãoTemporária), включающий автоматическое назначение вида на жительство. В настоящее время запросы оформляются только лично в Национальных центрах поддержки интеграции мигрантов в Лиссабоне, Порту, Фару и некоторых делегациях Службы по вопросам иностранцев (SEF).

Что еще нужно учесть при въезде?

Если вы пользуетесь авиа, учтите, что вам, возможно, придется заполнить медицинскую форму. Также, возможно, придется предоставить сертификат о вакцинации или сдать ПЦР, антиген-тест на Covid-19. Однако уточняйте эту информацию.

Куда обратиться, чтобы подать заявление на временную защиту?

Вы можете посетить делегации по вопросам иностранцев и пограничной службы, расположенные в трех национальных центрах поддержки мигрантов (CNAIM), в Лиссабоне, Фару и Порту.

Адрес, CNAIM Лиссабон: Rua Álvaro Coutinho, 14, 1150 – 025 Лиссабон Адрес, CNAIM Фару: Loja do Cidadão, Mercado Municipal, 1.º Piso, Largo Dr. Francisco Sá Carneiro, 8000-151 Faro Адрес, CNAIM Порту: Av. de França, 316, Edifício Capitólio, 4050-276 Porto

Вам также следует связаться с Консульским отделом экстренной помощи

+351 217 929 714 | +351 961 706 472

gec@mne.pt

sosucrania@acm.gov.pt

Больше деталей: https://portugalforukraine.gov.pt/

В каком банке Португалии можно открыть счёт?

Без вида на жительство можно открыть карту в банке Revolut.

Еще один вариант счета – электронный кошелек. Он позволяет проводить транзакции 6 месяцев без комиссии.

Быстро открыть счет и получить карту в банке Португалии не получится. Исключение могут сделать, если до переезда у вас были контракты с компаниями из ЕС или вы вели бизнес как ФЛП в Украине и у вас есть декларации по налоговой.

Связь и интернет

Купить сим-карту можно в магазине мобильных телефонов/ремонта мобильных телефонов или в магазине, где есть товары первой необходимости, фрукты и овощи.

Стоимость – 5-7 евро, интернета хватит на месяц. Это самый быстрый вариант, паспорт или другой документ, при этом предъявлять не нужно. Однако там есть специальные условия: после истечения месяца стоимость увеличится. Поэтому этот вариант идеален именно для временного пользования.

Для тех, кому меньше 25, есть тариф от компании Nos, он называется WTF, стоимость 10 евро и 3 месяца интернета, затем нужно будет пополнять ежемесячно. Для оформления нужно зайти в официальный магазин NOS, они есть во всех торговых центрах. А также в крупных торговых центрах и супермаркетах можно найти стойки, где продают сим-карты. Для оформления требуется паспорт. Пополнить такую сим-карту можно, купив карту для пополнения в Papelaria (магазин газет и журналов). Если у вас есть португальский банковский счет, то можно пополнить через банк.

Обычно стоимость сим-карты варьируется от 14 до 18 евро в месяц.

Пункты приема беженцев

Верховный комиссариат по миграции (ACM) координирует размещение людей, нуждающихся в помощи, непосредственно с системой социального обеспечения (ISS).

Вы можете посетить три Национальных центра поддержки мигрантов (CNAIM) в Лиссабоне, Фару и Порту.

CNAIM Лиссабон: Rua Álvaro Coutinho, 14, 1150 – 025 Lisboa

CNAIM Фару: Loja do Cidadão, Mercado Municipal, 1.º Piso, Largo Dr. Francisco Sá Carneiro, 8000-151 Faro

CNAIM Порту: Av. de França, 316, Edifício Capitólio, 4050-276 Порто

Расписание: https://www.acm.gov.pt/pt/-/cnai-centro-nacional-de-apoio-ao-imigrante

На этот адрес можно отправить заявку на жилье: sosucrania@acm.gov.pt

Также можно попробовать поискать бесплатное временное жилье по запросу на сайтах refugees.casafari.com и ukrainetakeshelter.com, Airbnb (Пишете им запрос – покрывают стоимость бронирования в некоторых случаях)

Группа помощи в поиске бюджетного и бесплатного жилья: https://facebook.com/groups/666488044505011/

Что нужно для аренды квартир в Португалии?

Вам нужно заключить контракт. Для этого достаточно иметь NIF (номер налогоплательщика), право на доходы, поручителя и т.д. Контракты заключаются долгосрочные. Минимум на год. Но по закону вы можете его разорвать через 4 месяца, предупредив за 2 месяца.

Договориться об аренде без контракта практически невозможно. Контракт дает вам прежде всего защиту и гарантию, что вас не выгонят из съемной квартиры и также не повысят цену. Без контракта в любой момент вас могут просто выставить на улицу или задрать цену, и вы ничего не сделаете. С контрактом владелец даже не может войти в квартиру без вашего разрешения.

Какие контракты бывают по сроку?

Обычно если у вас есть, то контракт на 1 год, оплата 2-х месяцев (первые два или первый и последний) и 1-2 месяца в качестве депозита.

Если чего-то нет, то там уже все зависит от вашего красноречия и эмпатии владельца квартиры.

Группа поиска аренды

Сайты для поиска жилья:

http://idealista.pt

https://www.uniplaces.com/

https://www.olx.pt/

https://www.roomgo.pt/

https://casa.sapo/

Как устроить ребенка в детский сад/школу в Португалии?

Дети до 18 лет имеют доступ к системе государственного образования на тех же условиях, что и граждане Португалии, правительство Португалии проводит политику, согласно которой оно защищает включение всех детей в систему образования.

Однако мигранты говорят, что попасть в школу можно будет только с нового учебного года. Для маленьких детей лучше обычная школа по месту жительства, чтобы получить базу на португальском. Частные садики платные, цены стартуют от 350 евро и выше! Единой системы образования по садикам в Португалии нет, каждый использует что-то свое и миксует. В государственных есть ясли от 3 месяцев до 1 года; есть группа 1-3 года и т.д. Важно определиться, где вы будете жить, даже на этот год, потом сделать себе и ребенку NIF, важно иметь именно NISS для садика, и, конечно же, когда будете оформляться в SEF, сразу озвучивайте свой запрос по садику. Обычно в таком небольшом возрасте берут в государственные садики, если родители работают, и садики такого формата открыты с 7:45 до 19:30. Следующий учебный год заполняют, начина с марта месяца.

Также есть украинские субботние школы в Лиссабонском регионе:

Какую денежную помощь оказывают беженцам в Португалии?

Материальная помощь назначается нуждающимся в размере 150 евро на человека.

Как устроиться на работу в Португалии?

Граждане должны зарегистрироваться в любом отделении Института занятости и профессиональных курсов (IEFP) для получения предложений о работе.

После регистрации Институт занятости и профессиональных курсов (IEFP) делится предложениями о работе, которые соответствуют профилю каждого гражданина.

Вы можете отправить электронную почту по адресу: job.ukraine@iefp.pt

Дополнительные ресурсы для поиска работы

https://polyester-lunch-c3c.notion.site/8c9402a9fae64c6b9273eb15ef6843fb

Группы с актуальными вакансиями для переселенцев:

https://t.me/robotapt , https://t.me/uposhuku , https://t.me/helpukrainiansjooble

Удаленная работа: https://t.me/workadojobsформу онлайн https://sefforukraine.sef.pt/

Более подробная информация и полезные ссылки:

https://www.facebook.com/ucrania.sos.portugal/

https://PortugalforUkraine.gov.pt

https://www.sef.pt

https://justica.gov.pt

https://eportugal.gov.pt

https://www.acm.gov.pt

Как выучить португальский?

Вы можете зарегистрироваться в Институте занятости и профессиональных курсов (IEFP), чтобы получить доступ к сертифицированному обучению. Страница Института занятости и профессиональных курсов (IEFP) онлайн.

Вы можете связаться с Верховным комиссариатом по вопросам миграции (ACM) через любой местный центр поддержки по вопросам интеграции мигрантов (CLAIM), попросив помощи в определении существующего предложения. Вы также можете искать в Сети центров «Qualifica», на портале предложений обучения или ознакомиться со списком школ, предлагающих португальский язык для иностранцев (PLA):

Сеть местных центров поддержки интеграции мигрантов (CLAIM)

Сеть центров «Qualifica»

Портал предложений по обучению

Школы, предлагающие португальский язык для иностранцев (PLA) https://www.acm.gov.pt/documents/10181/1480867/Info+PLA+DGEstE+2021+2022+21-09-2021.pdf/26719e4e-20 -410d-a0e7-8834f167096

Преподаватели из всей страны готовы помогать украинцам в изучении португальского языка бесплатно (в формате онлайн- и офлайн-занятий). На данный момент есть несколько способов записаться на занятия.

Если вы хотите записаться на уроки онлайн, то вы можете заполнить форму на сайте Instituto de Linguas da UniversidadeNova de Lisboa. Это уроки, организованные преподавателями Языкового института Университета Нова.

Курсы португальского языка для иностранцев – Уровень А1

Кроме того, есть группа преподавателей-волонтеров из разных точек страны и разных языковых школ/университетов. Уроки будут проходить онлайн и офлайн. Распределение в группе будет происходить вручную, поэтому не беспокойтесь, если вы не сразу получите приглашение и информацию о начале занятий. С вами обязательно свяжутся.