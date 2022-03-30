Хмельницкий ночью 30 марта пострадал от взрывов: что сейчас происходит в городе

В ночь с 29 на 30 марта около полуночи в городе Хмельницкий раздались два взрыва. Российский агрессор выпустил на город несколько ракет. Этот прилет в Хмельницкий стал первым с 24 февраля.

«Ночью рашистские орки ударили и по нашему городу. Все соответствующие службы и структуры работали оперативно и четко. Ситуация, как я и отмечал, контролируема. Друзья, спасибо за полное соблюдение информационной гигиены! Подчеркиваю: не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!» – написал в своем телеграмм-канале городской голова Александр Симчишин.

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Также глава общества заверил, что по состоянию на 8:00 30 марта ситуация в Хмельницком контролируемая. Сейчас известно, что нет ни пострадавших, ни раненых.

Напомним, что 29 марта произошел обстрел Староконстантинова в Хмельницкой области. Руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий сообщил, что было 3 удара по промышленным объектам области.