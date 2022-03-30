ОЦЕ-допомога: сервис Новомго канала соединил влюбленные сердца

Благодаря информационной поддержке поженились две пары из Харькова

В первые недели войны на телеканале «ОЦЕ» и Новом канале начала работу движущаяся строка «ОЦЕ» – допомога». Круглосуточно и в режиме реального времени она транслирует актуальную информацию о работающих аптеках, больницах, отделениях «Новой почты», АЗС, магазинах, пунктах помощи, расписании движения поездов, телефонах горячих линий и центров помощи эвакуированным и беженцам в Украине и другую полезную информацию. Также работает справочная горячая линия для запросов из всех уголков страны.

– Каждая семья в Украине столкнулась с тем, чего никогда не должно была знать. Война в нашей стране заставила каждого ощутить потребность в помощи, – рассказывает Ольга Задорожная, исполнительный директор Нового канала. – И сегодня мы как никогда должны быть сплоченными и предоставлять по возможности эту помощь друг другу. Только вместе мы сильны, только вместе мы непобедимы, только вместе мы – Украина.

Сериалы Нового, СТБ и ICTV – на одном YouTube-канале: смотри украинское из любого уголка мира

Благодаря этой информационной поддержке две влюбленные пары из Харькова смогли создать семью! Будущие молодожены обнаружили актуальную информацию о том, где расписаться в условиях военного времени, и какие документы для этого нужны, обратившись на справочную горячую линию. Желаем молодоженам счастья и мирного неба!

Напоминаем, за важной и полезной информацией следите в движущейся строке в эфире Нового канала. С дополнительными вопросами обращайтесь на нашу справочную горячую линию для запросов из всех регионов страны 044 323 23 83. Также ищите актуальную информацию онлайн в удобном формате и полезные ссылки на нашем сайте now.in.ua. А для запросов и предложений пишите на dopomoga@slm.ua

Будем рады помочь полезной справкой каждому, кто в ней нуждается!