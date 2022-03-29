Карта радиационного фона в Украине по областям и городам онлайн. В Украине создали карту радиации по стране, которая доступна всем, у кого есть выход в интернет

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В Украине запустили онлайн-карту радиационного фона по областям и городам

Теперь узнать уровень радиационного фона в Украине можно в режиме реального времени. Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов вместе с SaveDnipro на Saveecobot разработали онлайн-карту, где собрали все актуальные данные о замерах контроля по всей стране. Таким образом каждый, у кого есть доступ в интернет, может всего в несколько кликов узнать точный уровень радиационного фона по областям и городам Украины.

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Информация об этой инициативе появилась на официальной странице Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов в Facebook. Данные о радиационном фоне Украины собирают каждый день автоматически или вручную специалисты. Это делают даже в тех населенных пунктах, где сейчас опасно. На данный момент существует 514 точек замеров по всей стране (государственных и частных).

Карта радиационного фона по областям и городам Украины онлайн

Проект Онлайн-карта радиационного фона по областям и городам Украины разработан в сотрудничестве с партнерами-владельцами данных. В этот список входят: Министерством здравоохранения Украины, ГСЧС Украины, Украинским гидрометеорологическим центром и другими.

Карта радиационного фона по областям и городам Украины доступна онлайн по ссылке.