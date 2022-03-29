Преподаватель химии, кандидат химических наук, популярный TikTok-блогер и участник реалити «Пара на миллион» (Новый канал) Глеб Репич рассказал, как можно защитить себя от химического оружия

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Риск того, что россия может применить против Украины химическое оружие, довольно высок. Если они пойдут на этот шаг, то, скорее всего, используют зарин, VX или их аналог. Это летучие жидкости без запаха, которые способны поражать человека как непосредственно при попадании на кожу, так и при испарении – через органы дыхания. Они настолько опасны, что хватит одной капли на коже, чтобы человек умер. Как выжить во время такой химической атаки, рассказал Глеб Репич — кандидат химических наук и участник реалити «Пара на миллион» (Новый канал).

– Первая проблема химической атаки – распознать ее. Это не будут взрывы с большими клубами удушающего газа, как во время Первой мировой войны. Зарин не имеет ни цвета, ни запаха. Опыт Сирии показал, что люди не понимали, что началась химическая атака, пока у них не начинались симптомы поражения, – отметил Глеб.

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Как распознать химическую атаку

Сигнал химической тревоги. Он похож на сигнал воздушной тревоги, но чередуются короткие и длинные гудки. Следите за уведомлениями по радио, телевидению, в Telegram-каналах и т.д. Но надо понимать, что на прилетевших снарядах или ракетах не написано, что они химические. До того момента, пока химическую атаку идентифицируют и подадут сигнал, может пройти некоторое время. Авианалет или обстрел. Они предшествуют химической атаке и сопровождаются глухими взрывами боеприпасов, наносящими минимум разрушений, зато разбрызгивают «дары» в виде аэрозоля. Одновременная массовая гибель птиц, насекомых, мелких животных. Они имеют малую массу тела, а значит, умирают первыми. Одновременное массовое проявление симптомов отравления у людей характерно для нервно-паралитических веществ. Это миоз (сужение зрачков), подергивание мышц, сонливость, вялость, слезотечение, слюноотделение, затрудненное дыхание, рвота. В тяжелых случаях – потеря сознания, судороги, пена изо рта, неконтролируемое мочеиспускание.

— Скажу честно: если человек попал в эпицентр химического поражения без средств защиты, шансов выжить у него нет. Меньше чем через минуту он теряет сознание, дальше — конвульсии, остановка дыхания и смерть, — отметил ученый. – Однако! Химическое оружие имеет свои зоны поражения. Концентрация ядовитого вещества снижается по мере удаления от эпицентра. Шансов у человека выжить настолько больше, насколько меньше он контактирует с ядовитым веществом.

Как выжить во время химической атаки