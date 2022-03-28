Starlight Media, медиагруппа №1 украинского медиарынка, выложила в открытый доступ ряд сериалов. Теперь посмотреть любимый проект от Нового канала, СТБ и ICTV можно абсолютно бесплатно – как на территории Украины, так и за ее пределами

YouTube-канал «Українське кіно» от Starlight Media – центр контента исключительно на украинском языке! Здесь вас ждут лучшие фильмы и сериалы разного жанра от топовых телеканалов Украины – Нового, СТБ и ICTV.

Украинские исторические фильмы перенесут вас на несколько веков назад и покажут, какой была жизнь наших предков. Более того, вместе с главными героями вы сможете пройти испытания, которые выпадали на долю украинцев. Комедии быстро поднимут настроение даже в самый пасмурный день. Уютные мелодрамы о любви развеют напряженную атмосферу и согреют романтикой в холодные вечера. Детективы позволят вам почувствовать себя современным Шерлоком Холмсом и попробовать свои силы в расследовании самых запутанных дел.

Сейчас на YouTube-канале «Українське кіно» выложено семь сериалов от Нового канала, СТБ и ICTV: «Будиночок на щастя», «Медфак», «Загадка для Анны», «Два полюса любви», «Только скажи» и «В плену у оборотня». Но этот перечень еще будет пополняться!

Сериал «Будиночок на щастя», Новый канал

«Будиночок на щастя» – невероятно позитивная комедия для всей семьи. В центре сюжета – бизнесмен-мечтатель Максим, которому надоел активный ритм жизни в большом городе, поэтому он решил переехать в маленькое, но веселое село Сеньковка. Такому повороту событий не очень обрадовалась его жена Маша. Девушка привыкла проводить свободное время в торговых центрах и салонах красоты, но никак не в огороде.

Маша и Макс столкнутся с кучей проблем загородной жизни: отсутствие удобств, бутиков и супермаркетов, плохая связь на мобильном и отсутствие контента для сторис, и в отношениях молодой пары начнется настоящий кризис. Но их возьмут под свое «крыло» добрые соседи Василь и Люба. Они помогут «городским инопланетянам» освоить правила сельской жизни. Без форс-мажоров, множества недоразумений и курьезных ситуаций, конечно же, не обойдется!

Сериал «Будиночок на щастя» 1 сезон на украинском языке смотри онлайн на канале «Українське кіно» по ссылке.

Сериал «Медфак», Новый канал

«Медфак» – 24-серийный ситком производства «Дизель Студио» по заказу Нового канала. Его герои – студенты третьего курса медицинского университета. Они настолько разные, что чудом уживаются вместе. Их объединяют занятия и общежитие. Но лучше не собирать их в одном помещении. Иначе возникают удивительные схемы обогащения, конфликты, романтика и сбор денег на шторы. А это неизбежно приводит к форс-мажорам.

Все серии сериала «Медфак» на украинском языке смотри онлайн на канале «Українське кіно» по ссылке.

Сериал «Загадка для Анны», СТБ

«Загадка для Анны» – детективный сериал, который познакомит вас с непростой историей главной героини. Анна Киреева – успешный следователь, которой с легкостью удается распутать самые сложные дела. Каждый день она помогает людям восстановить справедливость, узнать правду и сделать их жизнь лучше. Однако сама главная героиня глубоко несчастна – она не может иметь детей. Анна замужем за подполковником полиции, но именно из-за отсутствия малышей их брак трещит по швам. Как женщина справится с трудностями в личной жизни?

Все серии сериала «Загадка для Анны» на украинском языке смотри онлайн на канале «Українське кіно» по ссылке.

Сериал «Два полюса любви», СТБ

«Два полюса любви» – украинская мелодрама, рассказывающая о двух сестрах, похожих друг на друга, как две капли воды. При рождении девушек разлучили. Алина росла в богатой семье, не зная, что она не родная дочь своих родителей. Женю родной отец всеми силами пытался превратить в сына, о котором всегда мечтал, что отразилось на ее характере. В результате Алина и Женя похожи только внешне. Они не знают о существовании друг друга, но все меняет случай.

После падения с моста Алину, которая потеряла память, привозят в дом родителей Жени. Они уже два дня ждут свою дочь, сбежавшую из дома, и думают, что это она вернулась. Восстановится ли Алинина память? Встретятся ли они с Женей и смогут ли распутать загадки прошлого и настоящего?

Все серии сериала «Два полюса любви» на украинском языке смотри онлайн на канале «Українське кіно» по ссылке.

Сериал «Только скажи», СТБ

«Только скажи» – украинская мелодрама, которая познакомит вас с непростой историей обычной учительницы Маргариты Курбатовой, которая после жестокой измены мужа Марка смогла справиться с психологическим давлением и начать жизнь с чистого листа. Теперь для нее нет прошлого, есть только светлое и успешное будущее на должности школьной учительницы и с самыми близкими людьми – мамой и 12-летним сыном. А главное, что твердо решила главная героиня, – никогда не выходить замуж и не искать вторую половинку. Однако не так случилось, как планировалось!

В жизни Маргариты неожиданно появился известный актер Антон Полянский, резко изменивший ее отношение к мужчинам. Но есть одна преграда: он почти женат на своей невесте Ольге, которую любит и уважает. Пока женщину тревожат навязчивые мысли о будущем, ее сбивает с толку появление бывшего мужа-изменника Марка, который клянется ей в вечной любви и просит прощения за свою ошибку.

Все серии сериала «Только скажи» на украинском языке смотри онлайн на канале «Українське кіно» по ссылке.

Сериал «В плену у оборотня», ICTV

«В плену у оборотня» – украинский боевик о приключениях трех верных друзей, которые вместе прошли через множество проблем. Один из главных героев, Алексей, попал в передрягу. Мужчина решил улучшить свое финансовое положение, однако связался не с теми людьми. Леха мечтал о собственном бизнесе – открыть лесопилку и заниматься любимым делом.

Однако палки в колеса ему вставил банк, отказавшийся давать Алексею кредит на собственное дело. Тогда герой новинки кино решил пойти на риск и заручиться поддержкой местного авторитета Гамулы. Тот согласился одолжить деньги будущему предпринимателю. Наконец Алексей держит в руках заветную мечту – документы на лесопильную. Однако с этого момента начинаются его испытания.

Все серии сериала «В плену у оборотня» на украинском языке смотри онлайн на канале «Українське кіно» по ссылке.