Принц Гарри поблагодарил украинских волонтеров за их роботу

Представитель королевской семьи поддержал благотворительную организацию, занимающуюся оказанием гуманитарной помощи в Украине

Принц Гарри присоединился к видеозвонку с представительницами благотворительной организации Halo Trust Мариной и Олесей и поблагодарил их за их работу. Об этом пишет издание People.

«Вы каждый день спасаете жизнь. Я имею в виду, я знаю, что вы являетесь частью Halo, поэтому именно на это вы подписались. И я знаю, что вы продолжите выполнять работу, которая так необходима для Halo, для ваших семей и для вашей страны», – сказал Гарри.

“We don’t know what will happen tomorrow, but right now we are here.” – Maryna

Our team on the ground in Ukraine told Prince Harry how, although they have had to flee their homes, they don’t want to leave their country.

????️ https://t.co/lw4qZ8PgXD pic.twitter.com/73YU2kn9lX

— The HALO Trust (@TheHALOTrust) March 25, 2022