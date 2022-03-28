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Принц Гарри выразил благодарность украинским волонтерам

Принц Гарри поблагодарил украинских волонтеров за их роботу

Представитель королевской семьи поддержал благотворительную организацию, занимающуюся оказанием гуманитарной помощи в Украине

Принц Гарри присоединился к видеозвонку с представительницами благотворительной организации Halo Trust Мариной и Олесей и поблагодарил их за их работу. Об этом пишет издание People.

«Вы каждый день спасаете жизнь. Я имею в виду, я знаю, что вы являетесь частью Halo, поэтому именно на это вы подписались. И я знаю, что вы продолжите выполнять работу, которая так необходима для Halo, для ваших семей и для вашей страны», – сказал Гарри.

Также герцог Сассекский поинтересовался, как другие могут помочь украинцам, ведь «так многие наблюдают и чувствуют себя абсолютно беспомощными». Тогда Олеся ответила, что распространение сообщений о безопасности может помочь другим, кроме того, каждый может пожертвовать в Halo Trust.

Принц Гарри завершил разговор, выразив благодарность волонтерам: «Спасибо за то, что вы так смелы, такие удивительные. Вы молодцы. Продолжайте делать то, что вы делаете, продолжайте спасать жизнь».

Halo – это благотворительная организация, занимающаяся «обучением детей в бомбоубежищах, как обезопасить себя от смертоносной взрывчатки, распространением жизненно важных медицинских средств, использование машин скорой помощи и привлечение специально подготовленных травматологов для поддержки нужд гражданского населения».

Фото: Getty Images

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