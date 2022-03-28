Крис Рок не обращался в полицию после того, как Уилл Смит его ударил на премии Оскар 2022

Знаменитость не собирается доводить дело до суда

Американский комик Крис Рок не собирается обращаться в полицию из-за пощечины, которую ему дал Уилл Смит во время церемонии «Оскар-2022». Об этом пишет Variety.

Благодаря источнику в полиции Лос-Анджелеса издание узнало, что скандальная оплеуха ограничится прямым эфиром, а не полицейским отделением или судом.

В полном заявлении Департамента полиции Лос-Анджелеса говорится: «Следователям полиции Лос-Анджелеса известно об инциденте между двумя людьми во время программы вручения премии «Оскар». В инциденте один человек ударил другого. Задержанный отказался писать заявление в полицию. Если заинтересованная сторона захочет получить полицейский отчет позже, полиция Лос-Анджелеса готова составить отчет о расследовании».

Напомним, что во время вручения премии «Оскар-2022» в прямом эфире голливудский актер Уилл Смит вышел на сцену и ударил комика Криса Рока. Причиной тому стало то, что комик сравнил страдающую от алопеции жену Вилла Смита Пинкетт с Деми Мур в фильме 1997 года «Солдат Джейн».

Фото: Getty Images

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