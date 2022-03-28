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Чернобаевка 12:0: ВСУ снова обезвредили врага в том же месте

Чернобаевка 12:0: ВСУ снова обезвредили врага в том же месте

Вооруженные силы Украины снова накрыли российских кафиров на военном аэродроме в Чернобаевке. Это уже в двенадцатый раз, когда наши военные обезвредили врага в легендарном месте. Об этом в Facebook сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.

«Ну и, наконец, приятный, хоть и закономерный сюрприз – Чернобаевка-12, случилась и продолжает становиться прямо сейчас», — написал Алексей Арестович.

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Знаем, что новости о Чернобаевке не могут не радовать, хотя бы сто раз там накрывали оккупанта. Но почему рашисты возвращаются в аэропорт в Чернобаевке снова и снова?

Дело в том, что военный аэродром в Чернобаевке российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов. Именно поэтому ВСУ успешно удается ликвидировать технику врага.

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