Карта воздушных тревог в Украине доступна в формате онлайн. Теперь всего в один клип можно проверить статус сирен во всех областях страны одновременно. В нашем материале читай, где смотреть воздушные тревоги в режиме онлайн на карте

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Онлайн-карта воздушных тревог в Украине — где есть угроза обстрела с воздуха

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины в официальном аккаунте в Telegram сообщил, что три украинских разработчика создали онлайн-карты воздушных тревог, где можно просматривать статус сирен во всех областях одновременно.

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