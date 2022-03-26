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27 марта — благотворительный марафон Save Ukraine — #StopWar: Где смотреть

27 марта — благотворительный марафон Save Ukraine — #StopWar: Где смотреть

27 марта в 18:30  состоится трансляция благотворительного телемарафона в поддержку Украины Save Ukraine — #StopWar

В воскресенье, 27 марта, в 17:30 по центрально-европейскому времени из Варшавы (18:30 по Киеву) на базе польского телеканала TVP начнется международный благотворительный концерт-марафон в поддержку Украины Save Ukraine — #StopWar. Проект будут транслировать все телеканалы и платформы, вещающие «Єдині новини» в Украине, в том числе Киевстар ТВ, а также международные версии ТВ-каналов. В YouTube эфир будет доступен пользователям со всего мира на страницах 1+1 и Atlas. Кроме этого, к марафону присоединится более 20 стран, которые будут локально показывать общий эфир на телеканалах GPB1, RTSH2, RTCG2, ETV, Pulse4, RAI 3, Milano Etno TV, RTP и другие.

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Среди звезд, которые будут обращаться к мировому сообществу, зрителей будут ждать Imagine Dragons, Fatboy Slim, Within Temptation, BrainStorm, Salvador Sobral, Netta, IAMX, Gus Gus, Nino Katamadze, Monatik, Тина Кароль, The HARDKISS, Океан Эльзы, Jamala, Go_ , Даха Браха, Один в каноэ, alyona alyona, Антитела, Pianoбой, Melovin, Artem Pivovarov, Alina Pash, Kadnay, Latexfauna, Руслана, Dakh Daughters, TVORCHI, NK и другие.

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До, во время и после трансляции будет происходить сбор средств для решения наибольших гуманитарных проблем, вызванных военным вторжением РФ на территорию Украины.

Мы обязательно победим!

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